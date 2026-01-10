Τα 6 πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού - Πού «κρύβονται» μικρόβια και πώς να τα καθαρίσετε σωστά

Το σπίτι μπορεί να μοιάζει καθαρό με μια πρώτη ματιά, όμως ειδικοί προειδοποιούν ότι ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα σημεία της καθημερινότητας είναι και τα πιο μολυσμένα. Από πόμολα γεμάτα βακτήρια μέχρι φίλτρα πλυντηρίων πιάτων και χαλιά με ακάρεα, οι «εστίες μικροβίων» βρίσκονται συχνά εκεί που δεν το περιμένουμε.

Σύμφωνα με ειδικούς καθαρισμού που μίλησαν σε αμερικανικά μέσα, οι περισσότεροι άνθρωποι καθαρίζουν επιφανειακά, παραλείποντας σημεία που απαιτούν συστηματική φροντίδα. Όπως σημειώνουν, μετά την πανδημία του Covid-19, αυξήθηκε η ευαισθητοποίηση γύρω από την υγιεινή, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν «τυφλά σημεία» μέσα στο σπίτι.

Τα 6 πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού και πώς να τα καθαρίσετε:

Πόμολα και διακόπτες φωτός

Αγγίζονται καθημερινά από όλους. Οι ειδικοί συνιστούν καθαρισμό τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με απολυμαντικό πανί ή διάλυμα νερού και οινοπνεύματος.

Φίλτρο πλυντηρίου πιάτων

Συγκεντρώνει λίπη, υπολείμματα τροφών και μούχλα. Αφαιρέστε το μία φορά τον μήνα, τρίψτε το με ζεστό σαπουνόνερο και βάλτε το να λειτουργήσει σε κενό πρόγραμμα με ξίδι.

Κάτω και πίσω από τις ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας

Εκεί συσσωρεύονται σκόνη, λίπη και βακτήρια. Αποσυνδέστε τις συσκευές, σκουπίστε και καθαρίστε με απολιπαντικό ή διάλυμα ξιδιού.

Σεντόνια και κλινοσκεπάσματα

Παρότι δεν φαίνονται βρώμικα, φιλοξενούν ιδρώτα, νεκρά κύτταρα και ακάρεα. Πλύνετε τα σεντόνια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα σε ζεστό νερό.

Νεροχύτης κουζίνας

Ένα από τα πιο μολυσμένα σημεία του σπιτιού. Γεμίστε τον με ζεστό νερό, αφήστε για 10 λεπτά και καθαρίστε βρύσες και στόμια.

Πάτωμα μπάνιου (ιδίως γύρω από τη λεκάνη)

Συχνά παραμελείται. Οι ειδικοί προτείνουν τρίψιμο με μικροϊνές και καθαριστικό γενικής χρήσης.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο καθαρισμός δεν είναι το ίδιο με την απολύμανση και ότι η συστηματική φροντίδα των «ξεχασμένων» σημείων μπορεί να μειώσει σημαντικά την έκθεση σε μικρόβια, αλλεργιογόνα και βακτήρια όπως το E. coli.

