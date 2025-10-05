Τα «αφυπνισμένα» μικρόβια του μόνιμου πάγου θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Μπόλντερ διεξήγαγαν ένα μοναδικό πείραμα, ανασταίνοντας μικροοργανισμούς που είχαν παγώσει στο μόνιμα παγωμένο έδαφος της Αλάσκας πριν από περίπου 40.000 χρόνια.

Όπως αποδείχθηκε, τα αρχαία μικρόβια όχι μόνο «ζωντάνεψαν» μετά από μια χιλιετία ύπνου, αλλά άρχισαν επίσης να σχηματίζουν ενεργές αποικίες.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι δεν πρόκειται για νεκρά δείγματα, αλλά για ζωντανές μορφές ικανές να προσαρμοστούν στις σύγχρονες συνθήκες. «Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για νεκρά δείγματα», σημείωσε ο επικεφαλής του έργου, Δρ. Τρίσταν Κάρο.

Πώς διεξήχθησαν τα πειράματα

Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στη σήραγγα έρευνας Permafrost κοντά στο Fairbanks. Οι επιστήμονες συνέλεξαν δείγματα αρχαίου εδάφους, πρόσθεσαν νερό και τα επώασαν σε θερμοκρασίες συμβατές με τα ζεστά καλοκαίρια της Αρκτικής. Μετά από αρκετούς μήνες, οι μικροβιακές αποικίες άρχισαν να αναπτύσσονται ραγδαία, κάτι που οι ερευνητές ονόμασαν «αργή αφύπνιση».

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του πειράματος προκάλεσαν ανησυχητικές ανησυχίες. Η ενεργοποίηση αρχαίων μικροβίων συνοδεύεται από την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), ενός από τα κύρια αέρια του θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος οι αφυπνισμένοι μικροοργανισμοί να περιέχουν δυνητικά επικίνδυνα παθογόνα ικανά να προκαλέσουν νέες επιδημίες.

Δεν αποτελούν άμεση απειλή, αλλά...

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ενώ τα αναβιωμένα μικρόβια δεν αποτελούν προς το παρόν άμεση απειλή για τον άνθρωπο, η τήξη του μόνιμα παγωμένου εδάφους λόγω της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική απελευθέρωση αρχαίων ιών και βακτηρίων που έχουν απομονωθεί εδώ και καιρό.

Νωρίτερα, το 2022, ερευνητές ανέφεραν την επανεμφάνιση του «Πανδοραϊού», ο οποίος βρισκόταν σε αδράνεια στο μόνιμα παγωμένο έδαφος της Σιβηρίας για σχεδόν 48.500 χρόνια. Εκείνη την εποχή, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι τέτοια ευρήματα ήταν μόνο η «κορυφή του παγόβουνου» και ότι μικροοργανισμοί άγνωστοι στη σύγχρονη επιστήμη θα μπορούσαν να παραμονεύουν στα βάθη της Αρκτικής.