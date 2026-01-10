Χρήστος Πολίτης: Η Καλλιόπη Ευαγγελίδου αποχαιρετά τον τηλεοπτικό «πατέρα» της, Γιάγκο Δράκο

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Χρήστου Πολίτη, σε ηλικία 83 ετών.

Ο ηθοποιός που άφησε το στίγμα του στην ιστορία της τηλεοπτικής μυθοπλασίας, ως θρυλικός «Γιάγκος Δράκος» της «Λάμψης», είχε αποσυρθεί εδώ και χρόνια από την υποκριτική, επιλέγοντας μία ήρεμη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Χρήστο Πολίτη μέσω των social media ήταν η Καλλιόπη Ευαγγελίδου, με την οποία συνεργάστηκαν για οκτώ χρόνια στη τηλεοπτική επιτυχία του Νίκου Φώσκολου.

Η ανάρτηση της Καλλιόπης Ευαγγελίδου:

«Στις εφηβικές μου αναμνήσεις υπάρχει η εικόνα, να βλέπω την φωτογραφία του κορνιζαρισμένη ανάμεσα στους μύθους σε κάποιο φουαγιέ του Εθνικού. Ίσως να ήταν και αυτός ένας λόγος που μου δημιουργούσε δέος και δεν του μίλησα ποτέ στον ενικό. Μετά τον πατέρα μου είναι ο άνθρωπος που φώναξα “μπαμπά” τις περισσότερες φορές στην ζωή μου. Για 8 ολόκληρα χρόνια, κάθε μέρα.

Έχουμε γελάσει σε βαθμό να μην μπορούμε να μιλήσουμε, έχουμε κλάψει φυσικά ποτάμια ολόκληρα, έχουμε τσακωθεί, έχω φάει χαστούκια ων ουκ έστι αριθμός, έχουμε αγκαλιαστεί, έχουμε πει τιράντες ολόκληρες κοιτώντας ο ένας τον άλλον βαθιά στα μάτια σαν σανίδα σωτηρίας, αλλά πάντα όταν τελείωνε το γύρισμα ήταν ο κος Πολίτης κι εγώ ένα κορίτσι που περνούσε την δεκαετία των 20 ετών του, ζώντας τη ζωή μιας άλλης. Ήταν ξεχωριστός άνθρωπος ο κύριος Πολίτης, ιδιαίτερος, μοναδικός, συνεπής μέχρι εξόντωσης κι ενώ φαινόταν αυστηρός ήταν αφάνταστα τρυφερός και κυρίως αληθινός.

Όπως κι η τέχνη του. Ψυχή βαθιά. Σιωπηλά χωρίς φανφάρες. Δωρικά. Αναλάμβανε την ευθύνη χωρίς να υπολογίζει το προσωπικό κόστος. Για την τιμή. Σπάνιος. Ό,τι έλεγε στο λίγο που μιλούσε ήταν ακριβές με τέλεια γεωμετρία. Στο λιοντάρι του χειμώνα ήταν ο ίδιος το λιοντάρι που πληγώθηκε βαθιά. Είπε τελείωσε και τελείωσε. Ασκητής. Δεν θα καταδεχόταν ποτέ να φλερτάρει με την φθορά σε κοινή θέα. Χάσαμε αφάνταστα εμείς που δεν τον χαρήκαμε στη δύναμη που είχε να περπατάει στον βυθό χωρίς σκάφανδρο. Κάποτε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία μου είπε μια φράση που έγινε το μότο της ζωής μου. Δεν έχεις δικαιώματα. Έχεις μόνο υποχρεώσεις. Τότε ήμουν 25. Σχεδόν 30 χρόνια περπατάω με αυτή την φράση και συνεχίζω. Σας ευχαριστώ. Θα είστε πάντα στο μυαλό μου» γράφει η "Τατιάνα Δράκου" της «Λάμψης».

