Ταλαιπωρία για την αποστολή του Asteras Aktor λόγω θυελλωδών ανέμων

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην αποστολή του Asteras Aktor, μία μέρα πριν το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για την Super League. Η ομάδα της Τρίπολης όπως συνηθίζεται ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει από την Αθήνα για το Ηράκλειο, ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι όμως, δημιούργησαν πρόβλημα στο ταξίδι. Το αεροπλάνο δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο Ηράκλειο και επέστρεψε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι παίκτες και τα μέλη της αποστολής θα διανυκτερεύσουν στην Αθήνα και θα ταξιδέψουν για το Ηράκλειο το πρωί της Κυριακής. Προκειμένου να προλάβουν αυθημερόν να βρεθούν στην πόλη της Κρήτης και να αγωνιστούν κόντρα στον ΟΦΗ.

Θυμίζουμε πως το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής.