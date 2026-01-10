Φθιώτιδα: «Άθλος» τα ναυτιλιακά δρομολόγια στο λιμάνι της Γλύφας λόγω των ισχυρών ανέμων - Βίντεο

Τα μεγάλα κύματα πλημμύρισαν το λιμάνι με νερό.

Με μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούνταν τα δρομολόγια στο νέο λιμάνι της Γλύφας στη Φθιώτιδα το Σάββατο (10/01) εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Το Ε/Γ-Ο/Γ «Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» αναχώρησε στις 12:00’ το μεσημέρι του Σαββάτου για Αγιόκαμπο, έχοντας και τις τέσσερις μηχανές του στο φουλ ώστε να ισορροπήσει για να φορτώσει οχήματα και ανθρώπους και να αποπλεύσει με ασφάλεια από το λιμάνι, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Οι συνθήκες χαρακτηρίζονταν οριακές πριν δοθεί απαγορευτικό.

