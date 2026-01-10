Αχαΐα: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ρίο λόγω των ισχυρών ανέμων - Βίντεο

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην περιοχή του Ρίου στην Αχαΐα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι αλλά και οι δυνατές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουν γεμίσει με νερό οι παραθαλάσιες περιοχές και να μην υπάρχει δυνατότητα διέλευσης οχημάτων και πεζών.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει επίσης εφαρμοστεί απαγορευτικό απόπλου στην πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται κανονικά από τη γέφυρα.

ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ: Χάρης Καραβαγγέλης:

*Με πληροφορίες από tempo24.news

