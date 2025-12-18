ΗΠΑ: Η γυναίκα που καταγράφηκε σε συναυλία των Coldplay μιλά για όσα έζησε

Σε αποκαλυπτική συνέντευξη στους New York Times, η Κάμποτ αναφέρει ότι το επίμαχο στιγμιότυπο με την αγκαλιά ήταν, ειρωνικά, η πρώτη φορά που εκείνη και ο τότε προϊστάμενός της έδειξαν δημόσια σωματική τρυφερότητα.X

Η ίδια παραδέχεται ότι είχε ερωτευτεί τον διευθύνοντα σύμβουλο της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer, Άντι Μπάιρον, με τον οποίο είχαν έρθει πολύ κοντά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τονίζει, ωστόσο, ότι και οι δύο είχαν ήδη διακόψει τις σχέσεις τους με τους συντρόφους τους εκείνη την περίοδο.

Η νύχτα που άλλαξε τα πάντα

Όταν αποφάσισε να πάει με φίλους σε συναυλία των Coldplay, ζήτησε από τον Μπάιρον να τη συνοδεύσει. Πριν από το live συναντήθηκαν με φίλους της για φαγητό. Η ατμόσφαιρα ήταν ανέμελη. Από πλευράς HR, υπήρχε μια εσωτερική φωνή που έλεγε «μην το κάνεις», παραδέχεται. «Αλλά πίστευα ότι το ελέγχω».

Στο VIP μπαλκόνι, με μερικά κοκτέιλ τεκίλας, άρχισαν να μοιάζουν με ζευγάρι. Εκείνο το βράδυ αντάλλαξαν το πρώτο και μοναδικό τους φιλί.

Η αμήχανη στιγμή ήρθε όταν η kisscam εστίασε ξαφνικά στο πρόσωπό της. Η Κάμποτ προσπάθησε να αποφύγει τις κάμερες καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια, ενώ ο Μπάιρον έσπευσε να βγει από το πλάνο. Όπως αποκαλύπτει, αντέδρασε έτσι επειδή στο στάδιο βρισκόταν και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Άντριου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες ότι ήταν παρών στη συναυλία, φέρεται μάλιστα να συνοδευόταν από άλλη γυναίκα.

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν: “Holy shit, ο Άντριου είναι εδώ”», λέει η ίδια. Όπως εξηγεί, βρισκόταν τότε σε μια ταραχώδη αλλά εκπληκτικά πολιτισμένη διαδικασία διαζυγίου και φοβήθηκε μήπως τον φέρει σε δύσκολη θέση.

Η έντονη αντίδραση των δύο δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τον τραγουδιστή των Coldplay, Κρις Μάρτιν, ο οποίος σχολίασε από τη σκηνή ότι «είτε αυτοί οι δύο έχουν σχέση είτε είναι απλώς πολύ ντροπαλοί». Το βίντεο έγινε αμέσως viral και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο.

Η Κάμποτ, η οποία υποχρεώθηκε σε παραίτηση εξαιτίας της υπόθεσης, παρομοιάζει τον σάλο που ξέσπασε με το «Κόκκινο Γράμμα», το γνωστό μυθιστόρημα στο οποίο μια γυναίκα στιγματίζεται δημόσια για μοιχεία. Περιγράφει ότι βρέθηκε στο επίκεντρο ενός καταιγισμού απειλών και επιθετικών σχολίων. «Θα μπορούσα να είχα χτυπηθεί από κεραυνό ή να είχα κερδίσει το λαχείο. Αντ’ αυτού, έζησα αυτό», λέει στους News York Times.

«Ακόμη κι αν είχα σχέση, δεν είναι υπόθεση κανενός», συνεχίζει. «Όμως εγώ έγινα η πιο μισητή μάνατζερ στην ιστορία τμήματος Ανθρώπινου Δυνανικού. Οι άνθρωποι ακύρωσαν μέσα σε μια στιγμή όσα είχα πετύχει στη ζωή και την καριέρα μου. Αυτό δεν μπορεί να είναι η τελευταία μου λέξη».

Η ίδια περιγράφει το βαρύ συναισθηματικό τίμημα για την ίδια και την οικογένειά της, λέγοντας ότι ο κόσμος της «κατέρρευσε» όσο το σκάνδαλο γιγαντωνόταν. «Βρέθηκα σε πολύ σκοτεινό σημείο», αναφέρει.

Από viral βίντεο, δημόσιος στόχος

Πέντε μήνες μετά την έκθεσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που καθόρισε τη ζωή της, στην πρώτη της συνέντευξη από εκείνο το βράδυ, περιγράφει πώς είναι να μετατρέπεσαι σε ανέκδοτο και στόχο. Στα διαδικτυακά σχόλια χαρακτηρίστηκε «πόρνη», «διαλύτρια οικογενειών», «χρυσοθήρας», «ερωμένη» – οι γνωστές ταμπέλες του δημόσιου διασυρμού των γυναικών.

Η εμφάνισή της αναλύθηκε εξονυχιστικά, συγκεκριμένα μέρη του σώματός της κρίθηκαν «όχι αρκετά όμορφα».

Ανάμεσα σε όσους αξιοποίησαν τον εξευτελισμό της για αστεϊσμό και σχόλια ήταν και μερικά από τα πιο διάσημα πρόσωπα στον κόσμο, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, η Γκουίνεθ Πάλτροου, ακόμη και μια πράσινη, τριχωτή μασκότ ομάδας μπέιζμπολ, ο Phillie Phanatic.

Τα προσωπικά της στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν και για εβδομάδες δεχόταν 500 έως 600 τηλεφωνήματα την ημέρα. Παπαράτσι «στρατοπέδευσαν» απέναντι από το σπίτι της και αυτοκίνητα περνούσαν αργά από τη γειτονιά της, «σαν παρέλαση», όπως θυμάται. Δέχθηκε και απειλές θανάτου. «Όχι 900, όπως γράφτηκε στο περιοδικό People. Ήταν περίπου 50 με 60», λέει.

Λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, μια γυναίκα την αναγνώρισε σε πρατήριο καυσίμων και τη χαρακτήρισε «αηδιαστική», λέγοντάς της: «Οι μοιχοί είναι το χαμηλότερο είδος ανθρώπων. Δεν αξίζεις καν να αναπνέεις τον ίδιο αέρα μ’ εμένα».

Πώς είναι σήμερα

Μετά το περιστατικό, εκείνη και ο Μπάιρον αποχώρησαν άμεσα από το στάδιο και ξεκίνησαν μια επιχείρηση «διαχείρισης κρίσης», συμφωνώντας να ενημερώσουν από κοινού το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους. Ωστόσο, δεν είχαν φανταστεί ότι η υπόθεση θα έπαιρνε τέτοιες διαστάσεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια της εταιρείας τους. Σήμερα, δεν διατηρούν καμία επαφή.

Η Κάμποτ κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου από τον Άντριου τον Αύγουστο. Το καθεστώς του γάμου του Άντι Μπάιρον παραμένει ασαφές, αν και τον Οκτώβριο εθεάθη να περπατά χέρι-χέρι με τη σύζυγό του σε παραλία, φορώντας ακόμη τη βέρα του.

Διαβάστε επίσης