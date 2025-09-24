Στη συναυλία των Coldplay με την Kiss Cam ήταν και ο σύζυγος της επικεφαλής του HR με άλλη γυναίκα

Μια απρόσμενη τροπή παίρνει η υπόθεση του φιλιού στην Kiss Cam στη συναυλία των Coldplay που σάρωσε τα social media και κόστισε τις καριέρες δύο στελεχών της τεχνολογίας στις ΗΠΑ.

Ο πρώην CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, και η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ, εμφανίστηκαν να αγκαλιάζονται σε συναυλία των Coldplay στη Μασαχουσέτη, όμως σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, δεν υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ τους. Επιπλέον δε, ο σύζυγος της Κάμποτ φέρεται να βρισκόταν κι εκείνος στην ίδια συναυλία σε ραντεβού με άλλη γυναίκα, καθώς οι δυο τους βρίσκονταν ήδη σε διάσταση.

«Δεν υπήρξε σχέση» – αλλά η καριέρα τους κατέρρευσε

«Η Κρίστιν και ο Άντι είχαν μια εξαιρετική συνεργασία, μια καλή φιλία. Δεν υπήρχε σχέση», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της Κάμποτ στο People. «Ήταν λάθος να αγκαλιάζει τον διευθυντή της σε μια συναυλία και το αναγνωρίζει. Όμως το σκάνδαλο, η απώλεια της δουλειάς, η δημόσια διαπόμπευση ήταν άδικα».

Το επίμαχο βράδυ, στις 16 Ιουλίου, η κάμερα του σταδίου εστίασε στο ζευγάρι, προκαλώντας αμηχανία καθώς έσπευσαν να κρυφτούν. «Ή έχουν παράνομη σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί», σχολίασε επί σκηνής ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν.

Η εταιρεία ξεκίνησε αμέσως εσωτερική έρευνα. Ο Μπάιρον παραιτήθηκε την επόμενη ημέρα, ενώ η Κάμποτ αποχώρησε λίγες ημέρες αργότερα.

Κριστίν Κάμποτ: Ο σύζυγος, το διαζύγιο και η απρόσμενη αποκάλυψη

Η Κάμποτ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις 13 Αυγούστου από τον σύζυγό της Άντριου Κάμποτ, κληρονόμο της οικογενειακής περιουσίας του Privateer Rum. Εκείνος δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε ήδη χωρίσει πριν το περιστατικό.

Σύμφωνα με πηγή του People, ο Άντριου όχι μόνο γνώριζε, αλλά βρισκόταν κι εκείνος στη συναυλία «σε ραντεβού», ενώ επίσημα θεωρούνταν ακόμη παντρεμένοι. «Δεν ήταν εταιρική εκδήλωση, ήταν βραδιά φίλων και ένα ακατάλληλο στιγμιότυπο που πήρε διαστάσεις», ανέφερε η ίδια πηγή.

Το στιγμιότυπο έγινε viral, αναπαράχθηκε σε events και στα social media, ενώ αποτέλεσε πηγή αστείων και memes σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η Κάμποτ βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρής επίθεσης: μόνο τις πρώτες τρεις ημέρες έλαβε περίπου 900 απειλητικά μηνύματα, ενώ όπως κατήγγειλε η ίδια πηγή, άνθρωποι την ακολουθούσαν ακόμη και όταν πήγαινε να παραλάβει τον γιο της.

Ούτε ο Μπάιρον ούτε η Κάμποτ έχουν μέχρι στιγμής κάνει δημόσια δήλωση για το σκάνδαλο που άλλαξε τις ζωές τους.

