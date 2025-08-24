Coldplay – Πρόσεξε για να… έχει ο Κρις Μάρτιν: «Είναι σίγουρα σύντροφός σου;» (βίντεο)

Ακόμη μία μοναδική συναυλία έδωσαν οι Coldplay, αυτήν τη φορά στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, το οποίο ήταν κατάμεστο.

Σε ένα σημείο του θεάματος, η κάμερα του σταδίου εστίασε σε έναν θεατή που κρατούσε πινακίδα, με την οποία ζητούσε να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου σε μία γυναίκα που στεκόταν μπροστά του.

Ο Κρις Μάρτιν αρχικά δίστασε, όμως, αμέσως έσπευσε να βάλει τη δική του δόση χιούμορ, πραγματοποιώντας, όπως είπε, «βασικούς ελέγχους ασφαλείας».

Μπροστά σε ένα κοινό που γελούσε με την ψυχή του, ο τραγουδιστής ρώτησε τον άνδρα αν η γυναίκα ήταν πράγματι η σύντροφός του, έχοντας μάθει το μάθημά του, μετά το viral στιγμιότυπο στη Βοστώνη και το σκάνδαλο που «ξέσπασε» με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, Άντι Μπάιρον, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί αφότου εθεάθη σε συναυλία των Coldplay να φιλιέται με την τότε επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κριστίν Κάμποτ, παρ’ ότι ήταν παντρεμένος.

Ο Μάρτιν συνέχισε ρωτώντας ακόμη κι αν πρόκειται για «τεχνητή νοημοσύνη ή κάτι τέτοιο» και όχι για αληθινά πρόσωπα. Το κοινό παρακολουθούσε ενθουσιασμένο την εξέλιξη, ενώ το ζευγάρι στην οθόνη της kiss cam χαμογελούσε αμήχανα.

Τελικά, η στιγμή κατέληξε με τον καλύτερο τρόπο για το ζευγάρι: Ο άνδρας γονάτισε και έκανε την πρόταση μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τη σύντροφό του να απαντά «ναι» και όλο το στάδιο να χειροκροτά.

