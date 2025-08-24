Coldplay – Πρόσεξε για να… έχει ο Κρις Μάρτιν: «Είναι σίγουρα σύντροφός σου;» (βίντεο)
Το… πείραγμα του τραγουδιστή των Coldplay μετά το viral βίντεο με το παράνομο ζευγάρι στην kiss cam
Ακόμη μία μοναδική συναυλία έδωσαν οι Coldplay, αυτήν τη φορά στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, το οποίο ήταν κατάμεστο.
Σε ένα σημείο του θεάματος, η κάμερα του σταδίου εστίασε σε έναν θεατή που κρατούσε πινακίδα, με την οποία ζητούσε να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου σε μία γυναίκα που στεκόταν μπροστά του.
Ο Κρις Μάρτιν αρχικά δίστασε, όμως, αμέσως έσπευσε να βάλει τη δική του δόση χιούμορ, πραγματοποιώντας, όπως είπε, «βασικούς ελέγχους ασφαλείας».
Μπροστά σε ένα κοινό που γελούσε με την ψυχή του, ο τραγουδιστής ρώτησε τον άνδρα αν η γυναίκα ήταν πράγματι η σύντροφός του, έχοντας μάθει το μάθημά του, μετά το viral στιγμιότυπο στη Βοστώνη και το σκάνδαλο που «ξέσπασε» με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, Άντι Μπάιρον, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί αφότου εθεάθη σε συναυλία των Coldplay να φιλιέται με την τότε επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κριστίν Κάμποτ, παρ’ ότι ήταν παντρεμένος.
Ο Μάρτιν συνέχισε ρωτώντας ακόμη κι αν πρόκειται για «τεχνητή νοημοσύνη ή κάτι τέτοιο» και όχι για αληθινά πρόσωπα. Το κοινό παρακολουθούσε ενθουσιασμένο την εξέλιξη, ενώ το ζευγάρι στην οθόνη της kiss cam χαμογελούσε αμήχανα.
Τελικά, η στιγμή κατέληξε με τον καλύτερο τρόπο για το ζευγάρι: Ο άνδρας γονάτισε και έκανε την πρόταση μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με τη σύντροφό του να απαντά «ναι» και όλο το στάδιο να χειροκροτά.