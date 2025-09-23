Coldplay: Μία παράξενη ανατροπή - Το φιλί του παράνομου ζευγαριού ήταν «φιλικό»

Μία περίεργη, ανατρεπτική διάσταση δίνει ένα νέο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Astronomer, Άντι Μπάιρον, και η υπεύθυνη προσωπικού της ίδιας εταιρίας, Κριστίν Κάμποτ, ήταν απλώς φίλοι όταν πιάστηκαν να φιλιούνται σε κάμερα σε συναυλία των Coldplay.

Ο δε σύζυγος της πρώην επικεφαλής προσωπικού να βρίσκεται σε ραντεβού κοντά, καθώς η στιγμή που έγινε viral, εκτυλίσσεται, σύμφωνα με ένα παράξενο νέο ρεπορτάζ.

«Η Κριστίν και ο Άντι είχαν μια εξαιρετική εργασιακή σχέση, μια σπουδαία φιλία», δήλωσε μια πηγή κοντά στην Κάμποτ στο People την Τρίτη.

«Δεν υπήρξε καμία εξωσυζυγική σχέση.»

Το υποτιθέμενο ραντεβού των δύο συναδέλφων — οι οποίοι ήταν παντρεμένοι με άλλα άτομα εκείνη την εποχή — έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις στις 16 Ιουλίου, όταν στο στάδιο Gillette, η κάμερα γύρισε προς το μέρος τους — με αποτέλεσμα το ζευγάρι να κρυφτεί αμήχανα.

Η αντίδραση ωστόσο του τραγουδιστή Κρις Μάρτιν, και κυρίως το σχόλιό του, ήταν αυτά που πυροδότησαν τη φρενίτιδα που ακολούθησε...

«Είτε έχουν εξωσυζυγική σχέση είτε είναι απλώς πολύ ντροπαλοί.»

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας της εταιρείας της Νέας Υόρκης, η οποία επικεντρώνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, παραιτήθηκε αμέσως μετά υπό το βάρος της κατακραυγής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, αποκαλύφθηκε ότι η Κάμποτ και ο σύζυγός της, Άντριου, ήταν χωρισμένοι εκείνη την εποχή.

«Η Κριστίν και ο Άντριου ζούσαν χωριστά», πρόσθεσε η πηγή του People, σημειώνοντας ότι ο σύζυγος της Κάμποτ ήταν επίσης «στη συναυλία των Coldplay σε ραντεβού».

«Δεν ήταν εταιρική εκδήλωση. Δεν υπήρχε εταιρικό θεωρείο. Ήταν μια βραδιά με μια μεγάλη ομάδα φίλων και μια ακατάλληλη στιγμή.»