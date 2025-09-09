Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ λύνει τη σιωπή του μετά το viral «φιλί» στη συναυλία

H Κριστίν Κάμποτ, η γυναίκα που έγινε viral όταν «συνελήφθη» από την κάμερα να φιλιέται με τον προΐστάμενό της σε συναυλία των Coldplay ήταν ήδη χωρισμένη από τον σύζυγό της, αποκαλύπτει εκείνος

Newsbomb

Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ λύνει τη σιωπή του μετά το viral «φιλί» στη συναυλία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H Κριστίν Κάμποτ και ο σύζυγός της, Άντριου ανακοίνωσαν επίσημα τον χωρισμό τους λιγότερο από ένα μήνα μετά την εμφάνισή της 52χρονης στην kiss-cam της συναυλίας των Coldplay, που την κατέγραψε να φιλιέται με τον προϊστάμενό της. Η σχέση του ζευγαριού όμως ήταν ήδη σε κρίση και ο Άντριου Κάμποτ επέδειξε ψυχραιμία όταν έμαθε ότι η τρίτη σύζυγός του είχε ήδη προχωρήσει στη ζωή της.

Ο σύζυγος της πρώην διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού της Astronomer σπάει τη σιωπή του και λέει ότι οι δυο τους ήταν ήδη χωρισμένοι πριν αυτή πιαστεί να ανταλλάσσει φιλιά με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των Astronomer, Άντι Μπάιρον σε μια συναυλία των Coldplay τον Ιούλιο.

andrew-cabot.jpg

Ο Άντριου σε μια νέα συγκλονιστική δήλωση χθες ότι οι δυο τους ήταν ήδη χωρισμένοι πριν η ντροπιαστική στιγμή μεταξύ της Kριστίν και του Μπάιρον κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Ο Άντριου και η Κριστίν «ήταν ιδιωτικά και φιλικά χωρισμένοι αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Coldplay», δήλωσε στο People εκπρόσωπος του Άντριου, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Privateer Rum.

«Η απόφασή τους να χωρίσουν ήταν ήδη σε εξέλιξη πριν από εκείνο το βράδυ», δήλωσε στο People ο εκπρόσωπός του. «Τώρα που η αίτηση διαζυγίου είναι δημόσια, ο Άντριου ελπίζει ότι αυτό θα δώσει ένα τέλος στις εικασίες και θα επιτρέψει στην οικογένειά του την ιδιωτικότητα που πάντα εκτιμούσε».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Post, η Kριστίν μοιράζεται μια διεύθυνση στο Rye του Νιού Χάμσαϊρ με τον Άντριου τουλάχιστον από το 2023. Μια ανάρτηση στο Facebook που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε τον Μάιο του 2024 έδειχνε την Κάμποτ να φοράει μια τεράστια βέρα και να χαμογελάει καθώς στεκόταν δίπλα στον Άντριου και τα δύο μικρά παιδιά τους.

Εν τω μεταξύ, δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Daily Mail έδειξαν ότι η Kριστίν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου σε δικαστήριο στο Πόρτσμουθ του Νιού Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου. Η δεύτερη πρώην σύζυγος του Άντριου, Τζούλια δήλωσε επίσης στη Daily Mail ότι ο ίδιος της είχε πει ότι είχε χωρίσει με την Κριστίν πριν από το σκάνδαλο με την kiss cam των Coldplay.

coldplay.jpg

«Έστειλα μήνυμα στον Άντριου αμέσως μετά το [σκάνδαλο με την κάμερα φιλιού] και μου είπε: "Η ζωή της δεν έχει καμία σχέση με εμένα" και μου είπε ότι χώριζαν», είπε η Τζούλια η οποία ήταν παντρεμένη με το Άντριου για τέσσερα χρόνια μέχρι που χώρισαν το 2018. Σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην σύζυγός της δεν είναι «καλός άνθρωπος».

«Γι' αυτό και αφού συνέβη, έλαβα πολλά μηνύματα από ανθρώπους με αυτή τη λέξη: κάρμα. Ό,τι δίνεις, παίρνεις», είπε. Η Kριστίν Κάμποτ και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των Astronomer, Άντι Μπάιρον έγιναν viral τον Ιούλιο μετά τις έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν όταν «συνελήφθησαν» σε ρομαντική αγκαλιά στο Jumbotron κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Coldplay στη Βοστώνη.

Ο Μπάιρον φαινόταν τρομοκρατημένος και αμέσως έσκυψε, ενώ η Kριστίν κάλυψε το πρόσωπό της πριν τελικά γυρίσει για να καλυφθεί το πρόσωπό της. «Προσωπικά, δεν νομίζω ότι επηρεάστηκε καθόλου από αυτό που συνέβη. Δεν νομίζω ότι τα συναισθήματά του έχουν πληγωθεί. Πιθανότατα ντρέπεται, αν μη τι άλλο».

Μετά το σκάνδαλο παραιτήθηκαν και οι δύο από τις θέσεις τους στην Astronomer. Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν αστειεύτηκε εκείνη την εποχή: «Είτε έχουν εξωσυζυγική σχέση είτε είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Μπάιρον ήταν παντρεμένος με τη Mέγκαν Κέριγκον ενώ η Κριστίν είχε επίσης σύζυγο, τον Άντριου. Η Μέγκαν έφυγε από το σπίτι τους, αξίας 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Νόρθμπορο της Μασαχουσέτης και κρυβόταν στην έπαυλή τους στο Μέιν, αξίας 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα συζητούσε για την κρίση του γάμου της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail τον Ιούλιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:55ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 ξεκινά

10:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός: Τα άγνωστα ρήγματα της Αττικής - Πόσα Ρίχτερ μπορούν να δώσουν

10:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Λιθουανία-Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket με ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ

10:40LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σαρώνει ο Νίκος Ευαγγελάτος – Η πρώτη μάχη του Κώστα Τσουρού

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Απολογούνται τα αδέλφια για τις «ιερές» μπίζνες

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Beyond Borders: Από το Καστελλόριζο στην Κωνσταντινούπολη

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων - Στα «κόκκινα» η κίνηση

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στον «πόλεμο» των Μέρντοχ: Στα χέρια του Λάχλαν ο έλεγχος της μιντιακής αυτοκρατορίας

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχη για τη δολοφονία των παιδιών της: Το ανατριχιαστικό μήνυμα στον γιο της από τη φυλακή

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου προς κατοίκους της Γάζας: «Φύγετε τώρα» - Εντολή εκκένωσης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του θύλακα εξέδωσαν οι IDF

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος του 49χρονου που απείλησε με όπλο ανήλικους επειδή έκαναν φασαρία

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα - Ποιες ώρες και ημέρες ισχύει

10:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Cycladic Kids Festival: Διήμερο φεστιβάλ για τα παιδιά με ελεύθερη είσοδο

10:21LIFESTYLE

Σάλος με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ζει σε ενα αχούρι, μέσα σε ακαθαρσίες - Ανησυχούν οι συγγενείς της

10:17ΣΕΙΣΜΟΙ

Γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τους σεισμούς και άλλοι όχι - Η επιστήμη απαντάει για το φαινόμενο του «never-feeler»

10:15WHAT THE FACT

Πλανήτης εκτός ελέγχου: Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα

10:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Προσαγωγή 5 ατόμων στο αμαξοστάσιο της Γραμμής 1 Κηφισιά–Πειραιάς - Εντοπίστηκαν από drone

10:09ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Διακοπή στην πρεμιέρα της στη Γουαδαλαχάρα - Πότε ξεκινά και πάλι

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινή επιδρομή με drone στη Βηρυτό - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21LIFESTYLE

Σάλος με τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ζει σε ενα αχούρι, μέσα σε ακαθαρσίες - Ανησυχούν οι συγγενείς της

10:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός: Τα άγνωστα ρήγματα της Αττικής - Πόσα Ρίχτερ μπορούν να δώσουν

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ λύνει τη σιωπή του μετά το viral «φιλί» στη συναυλία - «Ήμασταν ήδη χωρισμένοι...»

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

10:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη διευθυντής της καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για φακελάκι - Ζητούσε μέχρι και 5.000 ευρώ

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» ανατροπή - Τι έρχεται από τις 20 Σεπτεμβρίου

10:17ΣΕΙΣΜΟΙ

Γιατί μερικοί άνθρωποι αισθάνονται τους σεισμούς και άλλοι όχι - Η επιστήμη απαντάει για το φαινόμενο του «never-feeler»

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ATM: Η κίνηση που δεν πρέπει ποτέ να κάνετε όταν έχετε βγάλει χρήματα

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων - Στα «κόκκινα» η κίνηση

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ασταμάτητη η καρδιά όταν κινούνται ως ένα» - Το βίντεο για τα αδέλφια του

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:40LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σαρώνει ο Νίκος Ευαγγελάτος – Η πρώτη μάχη του Κώστα Τσουρού

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ