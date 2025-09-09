Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ λύνει τη σιωπή του μετά το viral «φιλί» στη συναυλία

H Κριστίν Κάμποτ και ο σύζυγός της, Άντριου ανακοίνωσαν επίσημα τον χωρισμό τους λιγότερο από ένα μήνα μετά την εμφάνισή της 52χρονης στην kiss-cam της συναυλίας των Coldplay, που την κατέγραψε να φιλιέται με τον προϊστάμενό της. Η σχέση του ζευγαριού όμως ήταν ήδη σε κρίση και ο Άντριου Κάμποτ επέδειξε ψυχραιμία όταν έμαθε ότι η τρίτη σύζυγός του είχε ήδη προχωρήσει στη ζωή της.

Ο σύζυγος της πρώην διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού της Astronomer σπάει τη σιωπή του και λέει ότι οι δυο τους ήταν ήδη χωρισμένοι πριν αυτή πιαστεί να ανταλλάσσει φιλιά με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των Astronomer, Άντι Μπάιρον σε μια συναυλία των Coldplay τον Ιούλιο.

Ο Άντριου σε μια νέα συγκλονιστική δήλωση χθες ότι οι δυο τους ήταν ήδη χωρισμένοι πριν η ντροπιαστική στιγμή μεταξύ της Kριστίν και του Μπάιρον κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Ο Άντριου και η Κριστίν «ήταν ιδιωτικά και φιλικά χωρισμένοι αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Coldplay», δήλωσε στο People εκπρόσωπος του Άντριου, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Privateer Rum.

«Η απόφασή τους να χωρίσουν ήταν ήδη σε εξέλιξη πριν από εκείνο το βράδυ», δήλωσε στο People ο εκπρόσωπός του. «Τώρα που η αίτηση διαζυγίου είναι δημόσια, ο Άντριου ελπίζει ότι αυτό θα δώσει ένα τέλος στις εικασίες και θα επιτρέψει στην οικογένειά του την ιδιωτικότητα που πάντα εκτιμούσε».

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Post, η Kριστίν μοιράζεται μια διεύθυνση στο Rye του Νιού Χάμσαϊρ με τον Άντριου τουλάχιστον από το 2023. Μια ανάρτηση στο Facebook που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε τον Μάιο του 2024 έδειχνε την Κάμποτ να φοράει μια τεράστια βέρα και να χαμογελάει καθώς στεκόταν δίπλα στον Άντριου και τα δύο μικρά παιδιά τους.

Εν τω μεταξύ, δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Daily Mail έδειξαν ότι η Kριστίν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου σε δικαστήριο στο Πόρτσμουθ του Νιού Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου. Η δεύτερη πρώην σύζυγος του Άντριου, Τζούλια δήλωσε επίσης στη Daily Mail ότι ο ίδιος της είχε πει ότι είχε χωρίσει με την Κριστίν πριν από το σκάνδαλο με την kiss cam των Coldplay.

«Έστειλα μήνυμα στον Άντριου αμέσως μετά το [σκάνδαλο με την κάμερα φιλιού] και μου είπε: "Η ζωή της δεν έχει καμία σχέση με εμένα" και μου είπε ότι χώριζαν», είπε η Τζούλια η οποία ήταν παντρεμένη με το Άντριου για τέσσερα χρόνια μέχρι που χώρισαν το 2018. Σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην σύζυγός της δεν είναι «καλός άνθρωπος».

«Γι' αυτό και αφού συνέβη, έλαβα πολλά μηνύματα από ανθρώπους με αυτή τη λέξη: κάρμα. Ό,τι δίνεις, παίρνεις», είπε. Η Kριστίν Κάμποτ και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος των Astronomer, Άντι Μπάιρον έγιναν viral τον Ιούλιο μετά τις έντονες αντιδράσεις που ξέσπασαν όταν «συνελήφθησαν» σε ρομαντική αγκαλιά στο Jumbotron κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Coldplay στη Βοστώνη.

Ο Μπάιρον φαινόταν τρομοκρατημένος και αμέσως έσκυψε, ενώ η Kριστίν κάλυψε το πρόσωπό της πριν τελικά γυρίσει για να καλυφθεί το πρόσωπό της. «Προσωπικά, δεν νομίζω ότι επηρεάστηκε καθόλου από αυτό που συνέβη. Δεν νομίζω ότι τα συναισθήματά του έχουν πληγωθεί. Πιθανότατα ντρέπεται, αν μη τι άλλο».

Μετά το σκάνδαλο παραιτήθηκαν και οι δύο από τις θέσεις τους στην Astronomer. Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν αστειεύτηκε εκείνη την εποχή: «Είτε έχουν εξωσυζυγική σχέση είτε είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο Μπάιρον ήταν παντρεμένος με τη Mέγκαν Κέριγκον ενώ η Κριστίν είχε επίσης σύζυγο, τον Άντριου. Η Μέγκαν έφυγε από το σπίτι τους, αξίας 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Νόρθμπορο της Μασαχουσέτης και κρυβόταν στην έπαυλή τους στο Μέιν, αξίας 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ παράλληλα συζητούσε για την κρίση του γάμου της, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail τον Ιούλιο.

