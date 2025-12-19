Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του και να βγάλει αντίδραση

Μετά τις διαδοχικές ήττες από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια στη Euroleague, ο Ολυμπιακός καλείται να αντιδράσει άμεσα.

Newsbomb

Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Παρασκευή (19/12) στις 21:15, για την 17η αγωνιστική της διοργάνωσης, οι Πειραιώτες υποδέχονται την ουραγό Βιλερμπάν στο ΣΕΦ, αναζητώντας την πολυπόθητη εξιλέωση μπροστά στο κοινό τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται τέσσερις νίκες μακριά από την κορυφή, όπου δεσπόζει η Χάποελ Τελ Αβίβ, ωστόσο οι τρεις συνεχόμενες ήττες λειτούργησαν περισσότερο ως «ηλεκτροσόκ» παρά ως τελειωτικό χτύπημα.

Άλλωστε, η ομάδα του Πειραιά παραμένει εντός στόχων, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο, μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ για τη 13η αγωνιστική, λόγω της πλημμύρας στο ΣΕΦ.

Με ρεκόρ 8-7 και αντίπαλο τη Βιλερμπάν που βρίσκεται στο 4-12, ακόμη και ο πιο απαισιόδοξος φίλαθλος του Ολυμπιακού δύσκολα θα πόνταρε σε νέα απώλεια εντός έδρας. Ιδίως σε μια «διαβολοβδομάδα» όπου, μετά την ήττα από τη δεύτερη της βαθμολογίας Βαλένθια, οι Πειραιώτες βρίσκουν απέναντί τους –θεωρητικά– την πιο αδύναμη ομάδα της φετινής Euroleague.

Απέναντι στη Βιλερμπάν, πάντως, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν σαφές πλεονέκτημα επιθετικά, με μέσο όρο 86,7 πόντους έναντι 76,6 των Γάλλων. Αμυντικά, οι δύο ομάδες είναι κοντά, καθώς ο Ολυμπιακός δέχεται 84 πόντους μ.ο. και η Βιλερμπάν 85,5. Οι Γάλλοι, παρά τη βαθμολογική τους θέση, μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνοι, υπερέχοντας ελαφρώς σε αμυντικά ριμπάουντ, ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα, αλλά και σε ποσοστά σε δίποντα και βολές.

Διαιτητές της αναμέτρησης στο ΣΕΦ θα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Ιγκόρ Ντραγκόγεβιτς (Μαυροβούνιο) και Κερέμ Μπακί (Τουρκία).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Πέμπτη 18/12

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82
Παναθηναϊκός AKTOR-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87
Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90

Παρασκευή 19/12

19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν
20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν
21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια
21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5
  2. Μπαρτσελόνα 11-5
  3. Βαλένθια 11-6
  4. Παναθηναϊκός AKTOR 11-6
  5. Φενέρμπαχτσε 10-6 *
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
  7. Μονακό 9-7
  8. Ερυθρός Αστέρας 9-7
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 9-7
  10. Ολυμπιακός 8-7 *
  11. Αρμάνι Μιλάνο 9-8
  12. Βίρτους Μπολόνια 8-8
  13. Dubai Basketball 7-9
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
  15. Μπασκόνια 6-10
  16. Αναντολού Εφές 6-10
  17. Παρτίζαν 6-10
  18. Μπάγερν Μονάχου 5-11
  19. Παρί 5-12
  20. Βιλερμπάν 4-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Η επόμενη (18η) αγωνιστική

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο
19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός AKTOR
20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια
21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές
21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι
20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του και να βγάλει αντίδραση

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι αποδείξεις - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό 2026: «Κόφτης» στα Airbnb, φοροαπαλλαγές και στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πιερρακάκης παίρνει πάνω του τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ: Σημεία εξυπηρέτησης μέχρι και σε σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλεία

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μπλόκα των αγροτών «μπλοκάρουν» την κυβέρνηση - Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία: Ήταν η ενδεδειγμένη λύση

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Σήμερα οι πρώτες πληρωμές σε 2,6 εκατ. συνταξιούχους

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (50ή κλήρωση)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:37LIFESTYLE

GNTM: Διπλή αποχώρηση και δάκρυα στον ημιτελικό

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Από την κόλαση στον παράδεισο με ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία!

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα μπλόκα των αγροτών «μπλοκάρουν» την κυβέρνηση - Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Πώς μεταμορφώθηκε σε πρωταγωνίστρια του Παλατιού μετά την περιπέτεια με την υγεία της

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι κακιά και μοχθηρή, αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη θα καταθέσω μήνυση και αγωγή»: Εξώδικο Άδωνι στην Κωνσταντοπούλου μετά το σχόλιο «έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;»

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστικό 2026: «Κόφτης» στα Airbnb, φοροαπαλλαγές και στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ