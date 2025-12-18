ΑΕΚ: Τιμωρία έδρας για όσα έγιναν με Παναθηναϊκό - Σε ποιο ματς θα την εκτίσει

Χωρίς τον κόσμο της θα υποδεχτεί η Ένωση τον Άρη στα Λιόσια, στις 27 Δεκεμβρίου, για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ, λόγω καπνογόνου που άναψε οπαδός της στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της

αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ ΚΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ, στις 13/12/2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο “SUNEL ARENA», για το πρωτάθλημα STOIXIMAN GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026 και ειδικότερα δύο λεπτά και πενήντα τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αυτού, άγνωστος δράστης στο επάνω διάζωμα της θύρας των οργανωμένων οπαδών της γηπεδούχου ομάδας προέβη στην αφή και καύση ενός καπνογόνου,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 55/2025 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης

ανδρών της ΑΕΚ ΚΑΕ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105του ν. 5224/2025".