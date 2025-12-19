Φοροδιαφυγή: Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι αποδείξεις - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

Με τον χρόνο για τη λήξη του φορολογικού έτους 2025 να μετρά πλέον αντίστροφα, χιλιάδες φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν το ύψος των ηλεκτρονικών τους δαπανών, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή πρόσθετου φόρου κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων το 2026.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το «κλειδί» για τη διατήρηση του αφορολόγητου και την αποφυγή επιβαρύνσεων είναι η πραγματοποίηση δαπανών μέσω πλαστικού χρήματος (κάρτες) ή e-banking, που να αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Ο κανόνας του 30% και το «πέναλτι» του 22%

Κάθε φορολογούμενος οφείλει να έχει καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Σημειώνεται ότι το ανώτατο όριο δαπανών που απαιτείται από την εφορία είναι τα 20.000 ευρώ, ακόμη και αν το εισόδημα είναι τέτοιο που το 30% υπερβαίνει αυτό το ποσό.

Η μη συμμόρφωση με τον κανόνα αυτό συνεπάγεται μια τσουχτερή επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, αν το ποσό των συγκεντρωθέντων αποδείξεων υπολείπεται του απαιτούμενου, επιβάλλεται φόρος 22% επί της διαφοράς.

Παράδειγμα: Ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ υποχρεούται να εμφανίσει ηλεκτρονικές δαπάνες 6.000 ευρώ. Εάν τελικά συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 5.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 22% επί των 1.000 ευρώ που λείπουν, δηλαδή μια επιβάρυνση 220 ευρώ.

Τι ισχύει για τα ζευγάρια

Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις προβλέπεται μια σημαντική διευκόλυνση: η μεταφορά «πλεονάσματος» δαπανών. Εάν ο ένας από τους δύο συζύγους έχει υπερβεί το απαιτούμενο 30%, το επιπλέον ποσό μπορεί να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο για να καλύψει το δικό του τυχόν έλλειμμα, αποτρέποντας έτσι την επιβολή του προστίμου.

Ποιες δαπάνες «μετρούν» και ποιες εξαιρούνται

Για να θεωρηθεί μια δαπάνη έγκυρη, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και να ανήκει σε συγκεκριμένες κατηγορίες της καθημερινότητας:

Καθημερινά έξοδα: Σούπερ μάρκετ, τρόφιμα, ποτά, ένδυση, υπόδηση και είδη καθαριότητας.

Αγαθά: Ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα και είδη οικιακής χρήσης.

Υπηρεσίες και λογαριασμοί: Πληρωμές ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό, τηλεφωνία), κοινόχρηστα, δίδακτρα, ασφάλιστρα, καθώς και επισκέψεις σε γιατρούς ή νοσήλια.

Προσοχή στις εξαιρέσεις: Δεν υπολογίζονται στο χτίσιμο του 30% οι δαπάνες για ενοίκια, δάνεια, φόρους, τέλη υπέρ του Δημοσίου, αγορές ακινήτων, οχημάτων, σκαφών, καθώς και οι επενδύσεις σε αποταμιευτικά προϊόντα.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή

Η νομοθεσία προβλέπει ειδικές κατηγορίες πολιτών που εξαιρούνται από την υποχρέωση συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων:

Φορολογούμενοι άνω των 70 ετών. Κάτοικοι μικρών οικισμών (έως 500 κατοίκους) ή μη τουριστικών νησιών (έως 3.100 κατοίκους). Άτομα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Συνιστάται στους φορολογούμενους να προχωρήσουν σε έναν τελικό έλεγχο των τραπεζικών τους κινήσεων μέσω των e-banking εφαρμογών, καθώς έχουν στη διάθεσή τους λίγες μόνο ημέρες για να καλύψουν τυχόν κενά πριν την εκπνοή του έτους.

