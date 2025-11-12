Ελεύθεροι επαγγελματίες στη φάκα της ΑΑΔΕ– Εμφάνιζαν ζημιές και εισοδήματα κάτω από τον βασικό μισθό

Οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των τεκμηρίων φέρνουν στο φως εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε πλήθος κλάδων ελευθέρων επαγγελματιών.

Ελεύθεροι επαγγελματίες στη φάκα της ΑΑΔΕ– Εμφάνιζαν ζημιές και εισοδήματα κάτω από τον βασικό μισθό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών από συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς δηλώνει ζημιές, παρά τον αυξημένο κύκλο εργασιών και τη συνεχή οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 7 στους 10 ιδιοκτήτες μπαρ εμφανίζουν ζημιογόνα αποτελέσματα, ενώ 1 στους 2 εστιάτορες δηλώνει επίσης ζημιές. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και τα κομμωτήρια, με 6 στις 10 επιχειρήσεις να δηλώνουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα.

Όπως μεταδίδει το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι ελαιοχρωματιστές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 345 ευρώ, ωστόσο λόγω των τεκμηρίων, ο φόρος που τους αναλογεί φτάνει τα 1.462 ευρώ. Αντίστοιχα, οι ψυκτικοί δηλώνουν 556 ευρώ μηνιαίο εισόδημα και καλούνται να πληρώσουν 2.009 ευρώ φόρο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι κομμωτές δηλώνουν κατά μέσο όρο 298 ευρώ τον μήνα, με τον φόρο να διαμορφώνεται στα 1.630 ευρώ. Ενδεικτικά, ένας μισθωτός με μηνιαίο εισόδημα 1.470 ευρώ καταβάλλει ετήσιο φόρο 2.023 ευρώ, στοιχείο που αναδεικνύει τις στρεβλώσεις στο φορολογικό σύστημα.

