Χωρίς κατεύθυνση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη (4/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές σταθμίζουν τα οικονομικά δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να προβλέψουν την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 31,96 μονάδων (–0,07%), στις 47.850,94 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 51,04 μονάδων (+0,22%), στις 23.505,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 7,40 μονάδων (+0,11%), στις 6.857,12 μονάδες.

Κλείσιμο με ήπιες μεταβολές στη Wall Street

