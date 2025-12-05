Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με αφορμή το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron 

Newsbomb

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Σύμφωνα με αυτό, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Συγκεκριμένα, το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία Byron θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις περιφερειακές ενότητες: Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.
  • Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.
  • Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
  • Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

  • Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς
  • Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.
  • Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.
  • Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
  • Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
thyellwdeis-anemoi-politiki-prostasia.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Το Σάββατο στήνεται το μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία BYRON: Σε ετοιμότητα οι αρχές στη Λακωνία για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα νέα προβλήματα

01:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Νέο μήνυμα από το 112 στη Μεσσηνία

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο συνέδριο της EFC στο Παρίσι

00:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείσιμο με ήπιες μεταβολές στη Wall Street

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Συνεχίζει πρώτη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ρεκόρ η Μονακό – Όλα τα αποτελέσματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με εγκλωβισμό στη Βόνιτσα: Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

23:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κολύμβηση: Σε τροχιά μεταλλίου η Ντουντουνάκη! Στον τελικό του Ευρωπαϊκού με πανελλήνιο ρεκόρ

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά για δύο περιοχές

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνευτική συμφωνία Κονγκό-Ρουάντας υπό τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώ οι μάχες συνεχίζονται

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Φωτογραφίες από το σημείο που το δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα στο Παλαιό Φάληρο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου: Οι γεύσεις που κατέκτησαν τον κόσμο – Από τα cookies έως τα Tim Tams

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι μόνο η αρχή» - Ο Καραργύρης μίλησε για το ντεμπούτο του

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η πόλη είναι ο «επίγειος παράδεισος» των συνταξιούχων από όλο τον κόσμο

23:06ΚΑΙΡΟΣ

Kακοκαιρία Byron: Σε Λακωνία και Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχή έως τις 10 το βράδυ της Πέμπτης - 62 χιλ στο Γκάζι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Κεντρική Μακεδονία - «Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις - Προσοχή στους υπόγειους χώρους»

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος λευκός καρχαρίας ταξιδεύει από τον Καναδά στην Βιρτζίνια για να «γιορτάσει» τα Χριστούγεννα

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Δυστυχώς είμαστε μόνο στην αρχή...»

11:59ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θολά τζάμια το χειμώνα στο αυτοκίνητο: Πώς να τα ξεθαμπώνετε γρήγορα και με ασφάλεια

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ώρες - Ισχυρή πρειδοποίηση Κολυδά για δύο περιοχές

22:01ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα αυτή την ώρα στα Βόρεια Προάστια - Δείτε video

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν: «Πες του να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο - Δεν μπορώ να βοηθήσω»

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Έσκασαν» φρεάτια από τη βροχή στην Καλλιθέα - Βίντεο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Αργολίδα: Οικογένεια Ρομά απήγαγε ανήλικη για να την βιάσει 19χρονος

19:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Αναβλήθηκε η πρεμιέρα των Νταλάρα και Παπακωνσταντίνου

15:55ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σας σκοτώσουμε και θα βρεθείτε σε χαντάκι» - Τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται η Ιωάννα Τούνη και ο δικηγόρος της για την υπόθεση revenge porn

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ