Σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 5 Δεκεμβρίου.
- 1492 - Ο Χριστόφορος Κολόμβος γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που πατάει το πόδι του στο νησί Ισπανιόλα (σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία).
- 1791 - Πεθαίνει ο Αυστριακός συνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της κλασικής μουσικής.
- 1826 - Οι Έλληνες υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη νικούν τους Οθωμανούς στο Τουρκοχώρι.
- 1920 - Η κυβέρνηση του Δημητρίου Ράλλη διενεργεί δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου Α'.
- 2016 - Πεθαίνει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Πέτρος Φυσσούν.
