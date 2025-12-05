Σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 5 Δεκεμβρίου

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 5 Δεκεμβρίου.

  • 1492 - Ο Χριστόφορος Κολόμβος γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που πατάει το πόδι του στο νησί Ισπανιόλα (σημερινή Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία).
  • 1791 - Πεθαίνει ο Αυστριακός συνθέτης Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της κλασικής μουσικής.
  • 1826 - Οι Έλληνες υπό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη νικούν τους Οθωμανούς στο Τουρκοχώρι.
  • 1920 - Η κυβέρνηση του Δημητρίου Ράλλη διενεργεί δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου Α'.
  • 2016 - Πεθαίνει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Πέτρος Φυσσούν.
