Νύχτα ντροπής στο BCL: Έληξε στο 7' το Χολόν – Τραπάνι | Έμειναν με έναν παίκτη οι Ιταλοί (video)

Εικόνες που δεν τιμούν τo ευρωπαϊκό μπάσκετ καταγράφηκαν στην αναμέτρηση της Χάποελ Χολόν με την Τραπάνι για το BCL, η οποία διεξήχθη στη Βουλγαρία και έληξε στο 7ο λεπτό με υπαίτια τη δεύτερη.

Η ιταλική ομάδα παρατάχθηκε στο παιχνίδι με μόλις πέντε διαθέσιμους παίκτες, γεγονός που οδήγησε αναπόφευκτα στη διακοπή του. Η Τραπάνι, που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο με τρεις ενήλικες αθλητές – Καπελέτι, Ροσάτο και Πουλιάτι – καθώς και τους νεαρούς Μαρτινέλι (17 ετών) και Πάτι (19 ετών).

Από την αρχή της αναμέτρησης ήταν εμφανές ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν τη διεξαγωγή ενός κανονικού αγώνα. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν τρεις παίκτες της Τραπάνι συμπλήρωσαν πέντε προσωπικά φάουλ και αποβλήθηκαν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός παικτών για τη συνέχιση του παιχνιδιού. Εκείνη τη στιγμή το σκορ ήταν 38-5 υπέρ της Χάποελ Χολόν, με τους διαιτητές να προχωρούν στη διακοπή της αναμέτρησης.

Το περιστατικό ανέδειξε με τον πλέον εμφατικό τρόπο το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Τραπάνι, η οποία – όπως όλα δείχνουν – βαδίζει προς διάλυση, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα και για τον τρόπο διαχείρισης της κατάστασης από τους αρμόδιους φορείς της διοργάνωσης.

Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

