Κακοκαιρία - Η Ευρώπη στον πάγο: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Ισχυρές χιονοπτώσεις, παγετός και πολικές θερμοκρασίες πλήττουν μεγάλο μέρος της Ευρώπης, προκαλώντας τροχαία δυστυχήματα και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, οι πέντε στη Γαλλία και μία γυναίκα στη Βοσνία, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για το πιο σφοδρό κύμα ψύχους του φετινού χειμώνα μέχρι σήμερα.

Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί της Δευτέρας σε τροχαία που συνδέονται με τον πάγο στη νοτιοδυτική περιφέρεια Λαντ, ενώ ένας οδηγός ταξί υπέκυψε στα τραύματά του όταν το όχημά του εξετράπη και έπεσε στον ποταμό Μαρν, στην περιοχή του Παρισιού. Ένας ακόμη οδηγός έχασε τη ζωή του ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, σε σύγκρουση με φορτηγό, την ώρα που οι αρχές αποσύρουν τα φορτηγά από το οδικό δίκτυο και προειδοποιούν για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Στα Βαλκάνια, μια γυναίκα σκοτώθηκε στο Σαράγεβο όταν σπασμένο, φορτωμένο με χιόνι κλαδί έπεσε στο κεφάλι της, ενώ στη Σερβία και σε άλλες χώρες της περιοχής η σφοδρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σε αρκετούς δήμους της δυτικής Σερβίας έχουν κηρυχθεί έκτακτα μέτρα, καθώς ποτάμια φουσκώνουν και κατοικίες και υποδομές απειλούνται από τα ακραία φαινόμενα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο υδράργυρος έπεσε έως τους μείον 12,5 βαθμούς Κελσίου στο Νόρφολκ, ενώ σχεδόν όλη η χώρα βρίσκεται σε συναγερμό για χιόνι και πάγο, με δεκάδες σχολεία κλειστά και σοβαρές καθυστερήσεις σε οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές συγκοινωνίες. Σκωτία και βόρειες περιοχές έχουν ήδη θαφτεί κάτω από χιόνι έως και 15 εκατοστά, με κατοίκους αποκλεισμένους σε απομακρυσμένες κοινότητες και αυξανόμενες εκκλήσεις για συνδρομή του στρατού στον αποχιονισμό και την τροφοδοσία με τρόφιμα και φάρμακα.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι η πολική αέρια μάζα που έχει κατέβει από τον Αρκτικό κύκλο θα διατηρήσει τις ακραία χαμηλές θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις τις επόμενες ημέρες σε βόρεια, κεντρική και δυτική Ευρώπη. Προειδοποιήσεις για χιονοθύελλες, παγετό και ολισθηρότητα στους δρόμους παραμένουν σε ισχύ σε πολλές χώρες, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

