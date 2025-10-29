Φοροδιαφυγή: Κυριαρχεί ακόμη το «μαύρο χρήμα», δεν δηλώθηκαν 4 δισ. ευρώ

Η φοροδιαφυγή… ζει και βασιλεύει, καθώς οι Έλληνες ξόδεψαν περισσότερα από όσα δήλωσαν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι Έλληνες «χάλασαν» 162,6 δισ. ευρώ και δήλωσαν 158,5 δισ. ευρώ στις φορολογικές δηλώσεις της χρήσης 2024.

Παρά τη βελτίωση των εισοδημάτων (4,5%), η αποταμίευση παρέμεινε αρνητική, υποδηλώνοντας ότι οι δαπάνες ξεπέρασαν τα έσοδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών εξακολουθεί να δηλώνει ότι αισθάνεται φτωχή και συγκεκριμένα οι 7 στους 10.

Στη Βουλγαρία, ενδεικτικά, την ίδια άποψη έχουν 4 στους 10 πολίτες, ενώ, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2 στους 10.

Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό υποκειμενικής φτώχειας όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλες τις χώρες που περιλαμβάνονται στη σύγκριση.

