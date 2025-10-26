Φοροδιαφυγή: Τα επαγγέλματα που πρωταγωνιστούν στην απόκρυψη εισοδημάτων παρά τους ελέγχους

H φοροδιαφυγή παραμένει σε υψηλά επίπεδα με γιατρούς, δικηγόρους και συνεργεία αυτοκινήτων να συγκαταλέγονται στη λίστα με τα πιο επιρρεπή επαγγέλματα. Παρά τις προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια οι συναλλαγές χωρίς απόδειξη καλά κρατούν, επιβαρύνοντας τους συνεπείς φορολογούμενους.

Σε ρεπορτάζ του Mega οι πολίτες λένε τα εξής:

«Όπου και να πας…όλοι κλέβουν. Τι σας λένε; Πάτε το αμάξι στο συνεργείο…Και τι σας λέει την ώρα που πρέπει να πληρώσετε; Δεν είναι ανάγκη να σου πει…το χεις καταλάβει από μόνος σου. Αντί να πληρώσεις 500 θα πληρώσεις 700, 800…Άρα;».

«Με αυτή τη φορολογία, 24% από το πρώτο ευρώ στις ατομικές επιχειρήσεις… Ας χαμηλώσει αυτό να μην υπάρχει φοροδιαφυγή λοιπόν. Δε φοροδιαφεύγω και ματώνω κάθε φορά που είναι να πληρώνω το ΦΠΑ μου».

«Ελάχιστοι γιατροί που κόβουν αποδείξεις. Όπως και οποιοσδήποτε.. Και εγώ να ήμουν το ίδιο θα έκανα. Έτσι και αλλιώς οι αποδείξεις δεν περνάνε πουθενά».

«Είχε τύχει να έχω μια υπόθεση με έναν δικηγόρο, ο οποίος μου έπαιρνε μεγάλα ποσά, δεν έκοβε αποδείξεις. Συνεχώς με αθέμιτα μέσα προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους επιβαρύνοντας τους πολίτες».

Την ίδια ώρα, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, συγκροτούνται ειδικές επιτροπές από την ΑΑΔΕ που θα βαθμολογούν τις καταγγελίες των πολιτών για φοροδιαφυγή από το 0 έως το 4, δίνοντας προτεραιότητα στις πιο σοβαρές υποθέσεις.

Σύμφωνα πάντως με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν, το «κενό ΦΠΑ» στην Ελλάδα παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το κράτος να χάνει τεράστια ποσά ετησίως.