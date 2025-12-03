Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν οι επιβάτες του Μετρό καθώς, εξαιτίας της διακοπής ρεύματος στα βόρεια προάστια της Αττικής, αναγκάζονται να κατεβούν στον σταθμό της Εθνικής Άμυνας.

Πολλοί εξ αυτών επισημαίνουν πως δεν έχουν καμία ενημέρωση ενώ αρκετοί παραπονιούνται πως δεν έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια των λεωφορείων με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν τις πτήσεις τους, καθώς ο τελικός προορισμός τους ήταν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

«Ευτυχώς ξεκίνησα νωρίτερα», είπε στο Newsbomb μία επιβάτης. «Ανεπίτρεπτο!», σχολίασε και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχουν επιπλέον λεωφορεία και μάλιστα, σήμερα που έχουν απεργία και τα ταξί».

Κανείς δεν ξέρει τίποτα, είπε στο Newsbomb ένας άλλος επιβάτης, συμπληρώνοντας πως «όλοι κατεβαίνουν στον σταθμό της Εθνικής Άμυνας». Είπε επίσης, πως «έχουν αφήσει τους σεκιούριτι να δίνουν πληροφορίες».

Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι επιβάτες έχουν κατεβεί από τον συρμό του Μετρό στον σταθμό της Εθνικής Άμυνας και έχουν ανεβεί στη λεωφόρο Μεσογείων, με αποτέλεσμα να επικρατεί κοσμοπλημμύρα στο σημείο. Πολλοί εξ αυτών σέρνουν τις βαλίτσες τους και κατευθύνονται προς τη στάση των λεωφορείων με σκοπό να φτάσουν στον προορισμό τους.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη και το ρεύμα αναμένεται να επανέλθει σύντομα.

