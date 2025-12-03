Μετρό: Διακοπή ρεύματος στη γραμμή 3 - Δεν γίνονται δρομολόγια από Χολαργό έως Δουκίσσης
Προβλήματα στην «μπλε» γραμμή
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ έγινε γνωστό πως προσωρινά η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, λόγω προβλήματος ρευματοδότησης των σταθμών και της Γραμμής στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας, που οφείλεται στη ΔΕΗ.
