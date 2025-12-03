Διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές στα βόρεια προάστια

Μαζικές διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στα βόρεια προάστια της Αττικής. Προς ώρας υπάρχουν αναφορές για διακοπές ηλεκτροδότησης στο Μαρούσι αλλά και τη Κηφισιά.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ πρόκειται για βλάβη και εργάζονται για την αποκατάστασή της. Μάλιστα επικράτησε και αναστάτωση στο Golden Hall έπειτα από την προσωρινή διακοπή ρεύματος.

Την ίδια ώρα μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην γραμμή 3 του μετρό λόγω διακοπής ρεύματος που οφείλεται στη ΔΕΗ. Προσωρινά το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη στην ηλεκτροδότηση.

