Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στο οδικό δίκτυο της Αττικής το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας Byron.

Σύμφωνα με την Τροχαία διενεργούνται οι κάτωθι διακοπές κυκλοφορίας:

1. ε.ο. Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,

2. οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας,

3. οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή των Σπάτων,

4. Λ. Αθηνών από το ύψος της Λ. Σχιστού-Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω,

5. Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα, στην περιοχή του Κερατσινίου,

6. Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπάλη, στην περιοχή του Κερατσινίου,

7. Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Συμβουλές σε περίπτωση κακοκαιρίας από την Τροχαία

Σε περίπτωση που μετακινηθείτε εκτός πόλεως:

φροντίστε, πριν ξεκινήσετε, να ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

προγραμματίστε το ταξίδι σας, έτσι ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

ελέγξτε την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου σας.

βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο καύσιμα.

φροντίστε να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες.

φροντίστε να έχετε μαζί σας κουτί πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση που μετακινηθείτε μέσα στην πόλη:

προτιμήστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

κινηθείτε με ιδιαίτερη προσοχή και ακολουθήστε τις υποδείξεις των Τροχονόμων.

αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.

Σε περίπτωση που αποκλειστείτε: