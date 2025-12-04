Αυτή η πόλη είναι ο «επίγειος παράδεισος» των συνταξιούχων από όλο τον κόσμο

Η προσιτή διαβίωση, το εξαιρετικό φαγητό και ο ήλιος όλο τον χρόνο καθιστούν αυτήν την πολιτεία «μαγνήτη» για συνταξιούχους

Αυτή η πόλη είναι ο «επίγειος παράδεισος» των συνταξιούχων από όλο τον κόσμο

Ο ήλιος ανατέλλει καθώς οχήματα διασχίζουν τη Γέφυρα της Πενάνγκ, στη Βόρεια Μαλαισία.

Η Πενάνγκ, το «μαργαριτάρι» της βόρειας Μαλαισίας, συνδυάζει μοναδικά φυσική ομορφιά, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονες ανέσεις. Από τις χρυσαφένιες παραλίες και τα καταπράσινα βουνά μέχρι τους πολύχρωμους ναούς και τις ζωντανές αγορές της πόλης, το νησί καθηλώνει κάθε επισκέπτη.

Η γραφική αρχιτεκτονική της Τζορτζτάουν και η διεθνής γαστρονομική σκηνή της καθιστούν την Πενάνγκ έναν τόπο όπου η παράδοση και η μοντέρνα ζωή συνυπάρχουν αρμονικά, προσελκύοντας ταξιδιώτες και νέους κατοίκους από όλο τον κόσμο.

Για αυτά τα γνωρίσματα και άλλα πολλά, χαρακτηρίζεται και ως ο «επίγειος παράδεισος των συνταξιούχων», με το Business Insider να ανακαλύπτει τον λόγο μέσα από ένα οδοιπορικό.

Το πλήθος των «60άρηδων» προερχόταν από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου και ο καθένας με τον τρόπο του είχε αρχίσει τη νέα ζωή του εδώ, στην παράκτια πολιτεία της Πενάνγκ.

Η δημοσιογράφος, Αμάντα Γκο, περιγράφει ότι «πέταξα στην Πενάνγκ από τη Σιγκαπούρη και ήμουν σαφώς η νεότερη του γκρουπ που ταξιδεύαμε μαζί. Με υποδέχτηκαν με μερικές περίεργες ματιές· κάποιος έκανε πλάκα ότι ήθελε να μάθει ποιος ήταν ο… χειρουργός μου.

Οι περισσότεροι συνταξιούχοι με τους οποίους μίλησα, είπαν ότι τους άρεσε που η μαλαισιανή πολιτεία προσφέρει τις ανέσεις και τα προνόμια μίας μεγάλης πόλης, αλλά χωρίς τη φασαρία της πρωτεύουσας, Κουάλα Λουμπούρ».

Η πολιτεία περιλαμβάνει τόσο το νησί της Πενάνγκ όσο και μία λωρίδα της ηπειρωτικής Μαλαισίας, που είναι γνωστή ως Σεμπεράνγκ Περαι, συνδεδεμένη με δύο γέφυρες. Μέχρι τον Ιούλιο, φιλοξενούσε περίπου 1,8 εκατ. κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 179.900 κατοίκων από χώρες του εξωτερικού.

«Σχεδόν όλοι όσοι γνώρισα, επεσήμαναν ότι βρίσκονταν στο πρόγραμμα βίζας “Μαλαισία, το δεύτερο σπίτι μου” (MM2H), το οποίο εισήγαγε για πρώτη φορά η κυβέρνηση το 2002, ώστε να προσελκύσει πολίτες τρίτων κρατών», περιγράφει εν συνεχεία.

Δεν είναι τεχνικά βίζα συνταξιοδότησης, καθώς είναι ανοιχτή σε οιονδήποτε άνω των 25 ετών. Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα έχουν αυστηροποιηθεί αρκετά και δεν είναι όπως στην αρχή, με τις τελευταίες τροποποιήσεις να πραγματοποιούνται το 2024. Ανάλογα με την κατηγορία άδειας παραμονής, οι αιτούντες απαιτείται να έχουν ελάχιστη τραπεζική κατάθεση από 150.000 έως 1 εκατ. δολάρια και να αγοράσουν ακίνητο στη Μαλαισία.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, υπήρχαν 58.468 ενεργοί κάτοχοι διαβατηρίων MM2H στη χώρα.

Μαζί με τη ζωντανή γαστρονομική σκηνή και τον ζεστό καιρό όλο το χρόνο, η προσιτή διαβίωση στην Πενάνγκ αποτελεί μεγάλο «συν». Τα στούντιο μπορούν να ενοικιαστούν από μόλις 1.450 μαλαισιανά ρινγκίτ (περίπου 350 δολάρια) τον μήνα, σύμφωνα με καταχωρήσεις στον ιστότοπο ακινήτων PropertyGuru. Τους τελευταίους 12 μήνες, τα σπίτια στην Πενάνγκ πωλήθηκαν με μέση τιμή 272.800 ρινγκίτ, περίπου 65.750 δολάρια.

«Η ζωή εδώ κυλά ομαλά. Υπάρχει ένα διεθνές αεροδρόμιο, ένα δίκτυο τοπικών λεωφορειακών υπηρεσιών και αγγλικά ομιλούνται σχεδόν παντού. Η Πενάνγκ διαθέτει, επίσης, ένα ισχυρό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, με αρκετά μεγάλα νοσοκομεία και ιδιωτικά κέντρα που ειδικεύονται στην ογκολογία και την καρδιολογία. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι αναζητούν τα εξής: Άνεση, συντροφικότητα και αίσθηση σκοπού», συμπληρώνει η δημοσιογράφος.

«Πράγματι, για πολλούς συνταξιούχους εδώ, η γοητεία της Πενάνγκ αρχίζει με το πρωινό και δεν τελειώνει ποτέ πραγματικά. Από όλα τα μέρη του κόσμου, έχουν κάνει αυτόν τον τόπο σπίτι τους και δεν σκέφτονται να γυρίσουν πίσω», καταλήγει στο ρεπορτάζ της.

