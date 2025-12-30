Δανία: Τέλος εποχής για τα ταχυδρομεία - Γιατί σταματάει να παραδίδει γράμματα μετά από 400 χρόνια

Δίπλα στις γραμμές του σιδηροδρομικού σταθμού της Κοπεγχάγης, ακριβώς στην καρδιά της πρωτεύουσας της Δανίας, βρίσκεται ένα κόκκινο κτίριο χτισμένο από τούβλα, το οποίο φέρει μια περίτεχνη πρόσοψη και μια θολωτή στέγη από χαλκό που με την πάροδο του χρόνου έχει αρχίσει να πρασινίζει.

Το κτήριο αυτό είναι το Κεντρικό Ταχυδρομείο της Κοπεγχάγης και όταν άνοιξε το 1912, η μεγαλοπρέπειά του αντανακλούσε την «άνθηση» των ταχυδρομικών και τηλεγραφικών υπηρεσιών στη Δανία, συνδέοντας τους πολίτες μεταξύ τους. Λίγο περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το κτίριο αυτό, που σήμερα είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, δεσπόζει σε μια πόλη και μια χώρα όπου οι ταχυδρομικές υπηρεσίες έπαψαν πλέον να παραδίδουν γράμματα.

Σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η κρατική ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας, PostNord, θα παραδώσει την τελευταία της επιστολή, καθώς η ψηφιακή εποχή βάζει τέλος σε μια ιστορία αποστολής γραμμάτων 400 ετών.

Αυτό καθιστά τη Δανία την πρώτη χώρα στον κόσμο που αποφάσισε ότι η φυσική αλληλογραφία δεν είναι πλέον απαραίτητη, ούτε οικονομικά βιώσιμη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας παρέδωσε το 2024 περίπου 90% λιγότερα γράμματα σε σχέση με το 2000.

Τέλος τα γραμματοκιβώτια

Η PostNord έχει αφαιρέσει τα 1.500 γραμματοκιβώτια που ήταν διάσπαρτα σε όλη τη Δανία από τον Ιούνιο. Όταν τα πούλησε για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς στις 10 Δεκεμβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες Δανοί προσπάθησαν να αγοράσουν ένα. Για κάθε γραμματοκιβώτιο, πλήρωσαν είτε 2.000 (267 ευρώ) είτε 1.500 (200 ευρώ) δανικές κορόνες, ανάλογα με το πόσο φθαρμένα ήταν.

Αντί να ταχυδρομούν τις επιστολές τους, οι Δανοί θα πρέπει πλέον να τις παραδίδουν σε περίπτερα και καταστήματα, από όπου θα μεταφέρονται με κούριερ από την ιδιωτική εταιρεία DAO σε εγχώριες και διεθνείς διευθύνσεις. Η PostNord θα συνεχίσει να παραδίδει δέματα, καθώς τα online ψώνια παραμένουν δημοφιλή.

Η Δανία είναι μία από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες στον κόσμο. Ακόμη και ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί διάφορες διαδικτυακά portals, ελαχιστοποιώντας την φυσική αλληλογραφία της κυβέρνησης και καθιστώντας την πολύ λιγότερο εξαρτημένη από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες.

«Σχεδόν όλοι οι Δανοί χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες, πράγμα που σημαίνει ότι τα φυσικά γράμματα δεν εξυπηρετούν πλέον τον ίδιο σκοπό όπως έκαναν στο παρελθόν», δήλωσε ο Andreas Brethvad, εκπρόσωπος της PostNord, στο CNN. «Οι περισσότερες επικοινωνίες φτάνουν πλέον στα ηλεκτρονικά μας γραμματοκιβώτια και η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η αγορά δεμάτων υπερτερούν κατά πολύ του παραδοσιακού ταχυδρομείου».

Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί είναι η πρώτη χώρα που κάνει σε αυτές τις αλλαγές, αν και φαίνεται πιθανό ότι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν σύντομα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ανάγκη για φυσική αλληλογραφία έχει σταματήσει να υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και αν έχει μειωθεί. Σχεδόν 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, που είναι συνδεδεμένη με τον ΟΗΕ, και πολλοί περισσότεροι «στερούνται ουσιαστικής συνδεσιμότητας», λόγω ανεπαρκών συσκευών, κακής σύνδεσης και περιορισμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι αγροτικές κοινότητες, οι γυναίκες και όσοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας είναι μεταξύ των πιο ατόμων που έχουν πληγεί περισσότερο, πρόσθεσε ο Brethvad.

Ακόμα και σε χώρες όπως η Δανία, ορισμένες ομάδες που εξαρτώνται περισσότερο από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως οι ηλικιωμένοι, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από τις αλλαγές, σύμφωνα με ομάδες υπεράσπισης.

«Είναι πολύ εύκολο για εμάς να έχουμε πρόσβαση στην αλληλογραφία μας από το τηλέφωνο ή έναν ιστότοπο... αλλά ξεχάσαμε να δώσουμε τις ίδιες δυνατότητες σε όσους δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο», δήλωσε η Marlene Rishoej Cordes, εκπρόσωπος της DaneAge Association, η οποία υποστηρίζει τους ηλικιωμένους.

Η ίδια είπε στο CNN ότι η DAO, η νέα ιδιωτική ταχυδρομική εταιρεία, προσφέρει μια υπηρεσία συλλογής αλληλογραφίας από την οικία του πελάτη, αλλά «απαιτεί να έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο, επειδή πρέπει να πληρώσεις για αυτή την υπηρεσία ψηφιακά».