Χανιά: Στο νοσοκομείο εργαζόμενοι στην καθαριότητα - Εισέπνευσαν τοξική ουσία από κάδο απορριμμάτων

Δύο εργαζόμενοι στην καθαριότητα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Χανίων, αφού εισέπνευσαν τοξική ουσία, η οποία ήταν πεταμένη σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποκομιδής σκουπιδιών το βράδυ της Δευτέρας, οι δύο εργαζόμενοι ένιωσαν έντονη αδιαθεσία, αφού εισέπνευσαν τοξικές ουσίες που ήταν τοποθετημένες σε κάδο σκουπιδιών, και μετέβησαν στο νοσοκομείο Χανίων για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Μιχάλης Τσουπάκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Χανίων, σε ανάρτησή του στο Facebook: «είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον».

Αναλυτικά την ανάρτηση του Μιχάλη Τσουπάκη:

«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει.

Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής. Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο.

Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».