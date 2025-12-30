Πρωτοχρονιά 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Δείτε αναλυτικά ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Newsbomb

Πρωτοχρονιά 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λόγω πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων Πρωτοχρονιάς στην Πλατεία Συντάγματος και στο Πεδίον του Άρεως, θα υπάρχει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 20.00 το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου έως και την 1 Ιανουαρίου, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναλυτικά οι δρόμοι που θα κλείσουν:

  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
  • Λεωφόρος Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφόρος Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λεωφόρος Αμαλίας και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
  • Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
  • Πλατεία Συντάγματος, σε όλο το μήκος της.
  • Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμερικής και Β. Γεωργίου Α' και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:57WHAT THE FACT

Ο προϊστορικός καρχαρίας που βρέθηκε σε μια προαστιακή πόλη της Σκωτίας

13:53ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο χειμερινός τουρισμός που εκπέμπει SOS

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή» Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα χιονίσει το επόμενο 48ωρο

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξορκίζει ο Mαδούρο τις αμερικανικές πιέσεις - Tα σόου, τα χορευτικά και η βία κατά των αντιπάλων

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

13:28LIFESTYLE

Η Λόρεν Σάντσεζ διασκεδάζει με τον σύζυγό της Τζέφ Μπέζος σε νησί της Καραϊβικής - Δείτε βίντεο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι και φέτος η μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

13:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σαρωτικός ο τελικός του «Voice» - Τι νούμερα «έπιασε»

13:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Ποιες οφειλές παραγράφονται στην 5ετία - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τα ταχυδρομεία στη Δανία - Γιατί σταματάει να παραδίδει γράμματα μετά από 400 χρόνια

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό - «Ένα στολίδι που αξίζει στον σύλλογο έτοιμο τον Μάιο του 2027»

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσός θησαυρός 1.400 ετών διασώθηκε σε αρχαίο χριστιανικό μοναστήρι στην βιβλική Έρημο της Ιουδαίας

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο Θήβας: Από μια λωρίδα κυκλοφορίας, δίπλα στα τρακτέρ, κινούνται τα αυτοκίνητα στην εθνική

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων - Σάπια τυριά, χαλασμένοι κιμάδες και βρώμικοι πάγκοι

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν: Γιατί τα έσπασε με τον Τραμπ η πρώην εκλεκτή του - To oργισμένο τηλεφώνημα για την υπόθεση Έπσταϊν

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Πτολεμαΐδας

12:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Λήγει η προθεσμία - Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: Δεν επιλέξαμε τη νόμιμη βία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων - Σάπια τυριά, χαλασμένοι κιμάδες και βρώμικοι πάγκοι

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Κυρία, τι ώρα είναι;» - Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να διαβάσουν την ώρα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Η μέρα που δεν υπήρξε: Η χώρα που κοιμήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου και ξύπνησε στις... 31 Δεκεμβρίου!

11:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή express σε λίγες ώρες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR: Με απουσίες πριν από το ντέρμπι οι «πράσινοι» - Η ώρα και το κανάλι

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στη Σερβία: Επιτέθηκαν στο ρινγκ στον Γιάννη Τσουκαλά μετά τη νίκη του (video)

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή» Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Πού θα χιονίσει το επόμενο 48ωρο

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο κόσμος το 2026: Τι προέβλεψαν οι Σαμάνοι στο Περού για Τραμπ, Μαδούρο και Ουκρανία

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Άντονι Τζόσουα: Φόβοι πως έχει τραυματιστεί σοβαρότερα από το τροχαίο στη Νιγηρία

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε συγγενείς αγροτών και ενοικιαστές

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ