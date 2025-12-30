Γιώργος Λιάγκας: «Μπορώ να καταλάβω τον πόνο ενός χωρισμένου ανθρώπου»

Για τη δυσκολία του να είσαι χωρισμένος γονέας, μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας στον «αέρα» της εκπομπής του, με αφορμή τη συνομιλία του με τον Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος αθωώθηκε στη δικαστική διαμάχη με τη συζύγό του.

Ο παρουσιαστής θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερη επισήμανση για τους χωρισμένους γονείς, όπως είναι βεβαίως και ο ίδιος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «εγώ ως χωρισμένος πατέρας που έχω παιδιά, βέβαια δεν είχα ποτέ πρόβλημα στο να συναντήσω τα παιδιά μου, μπορώ να καταλάβω τον πόνο ενός χωρισμένου ανθρώπου, μάλιστα ενός πρόσφατα χωρισμένου ανθρώπου. Να το πούμε έτσι όπως είναι. Κάθε πατέρας που φεύγει από το σπίτι, άσχετα με τις συνθήκες με τις οποίες φεύγει, αισθάνεται ότι εγκαταλείπει τα παιδιά του γιατί μοιραία δεν κοιμάται κάθε βράδυ μαζί τους».

«Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το ξέρει και ο Δημοσθένης (σ.σ. Πέππας) δίπλα, γιατί και οι τρεις πια είμαστε στο ίδιο κομμάτι ζωής. Είναι δύσκολο πολύ. Άρα καταλαβαίνω τον πόνο ενός ανθρώπου που, ειδικά τις γιορτινές μέρες, θέλει να πάει να δει τα παιδιά του» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του Πρωινού.

Διαβάστε επίσης