ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ

Η προκήρυξη 4ΓΒ/2025 που δίνει 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΑΑΔΕ και ΚΕΠ, απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

ΑΣΕΠ 4ΓΒ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 132 μόνιμες προσλήψεις σε ΚΕΠ και ΑΑΔΕ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 4ΓΒ/2025 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 69/18.11.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία ξεκίνησαν στις 02 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Να αναφερθεί ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

Οι ειδικότητες

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται θέσεις σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα:

  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  • Διοικητικού - Οικονομικού
  • Διοικητικού (Νομικών)
  • Οικονομικού
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  • Διοικητικού - Λογιστικού
  • Εφοριακών
  • Τελωνειακών
  • Διοικητικού Λογιστικού

