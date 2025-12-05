Επιστρέφουν τους δρόμους της Αττικής τα ταξί – Αναστέλλεται η απεργία

Την αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές

Newsbomb

Επιστρέφουν τους δρόμους της Αττικής τα ταξί – Αναστέλλεται η απεργία
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την αναστολή της απεργίας που είχε εξαγγείλει για σήμερα Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Σε ανάρτησή του στο Facebook το ΣΑΤΑ αναφέρει :

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική τις επόμενες ώρες, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει - μέχρι νεοτέρας - την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, θέλουμε εξαρχής να τονίσουμε ότι αυτή η απόφαση δεν αποτελεί παραίτηση από τον αγώνα μας. Αντιθέτως, προειδοποιούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταφορών ότι η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου παραμένει επιτακτική και αναγκαία.

Η αδιαλλαξία, η άρνηση ουσιαστικού διαλόγου και η καταστροφική εμμονή στην επιβολή πολιτικών που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών αυτοκινητιστών Ταξί μας οδηγούν αναπόφευκτα σε κλιμάκωση του αγώνα, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και δεσμευτικές λύσεις.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, προτού η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και ζητούμε την υποστήριξη όλων ώστε να προστατεύσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα των ταξί.

Τα Ταξί θα είναι ξανά στην διάθεση του επιβατικού κοινού της Αττικής από τις 6 το πρωΐ της Παρασκευής.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κληρονόμοι πολλών... καρατίων: Ρεκόρ μεταβίβασης πλούτου το 2025 - Τι κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι για να γλυτώσουν τον φόρο

06:25ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «χτυπάει» την αποχή - Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του νέου φορέα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι πληγές της κλιματικής κρίσης: Οι κακοκαιρίες που «χτύπησαν» την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια - Από τον Ιανό και τη Μήδεια μέχρι τον Daniel και τον Byron

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτικές ώρες στη Μάνδρα - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» τιμολόγια - Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου για Τσίπρα: Δεν φοβόμαστε κανέναν - Ψέμα το «ζούσαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη 24 ώρες – Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Σήμερα η δυσκολότερη μέρα

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν τους δρόμους της Αττικής τα ταξί – Αναστέλλεται η απεργία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

03:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στόχος μου η πολιτική αλλαγή – Όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το σχόλιο για τον Τσίπρα

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτικές ώρες στη Μάνδρα - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη 24 ώρες – Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Σήμερα η δυσκολότερη μέρα

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ