Πώς η δημιουργία της ENERWAVE αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, είναι συνεχείς. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, η πίεση για γρήγορη υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα. Η επόμενη μέρα του κλάδου απαιτεί εταιρείες που μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως πάροχοι, παραγωγοί και τεχνολογικοί εταίροι, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και όχι απλώς προϊόντα.

Σε αυτό το τοπίο, μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις της χρονιάς που διανύουμε είναι η δημιουργία της ENERWAVE σε συνέχεια της εξαγοράς της πρώην ELPEDISON από τη HELLENiQ ENERGY. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν έχει μόνο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αλλά επηρεάζει άμεσα τον ανταγωνισμό, την ανάπτυξη του δικτύου και την πορεία της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα.

Επιστέγασμα ενός πολυετούς σχεδίου μετασχηματισμού

Η δημιουργία της ENERWAVE αποτελεί το τελικό στάδιο του ευρύτερου προγράμματος μετασχηματισμού VISION 2025 της HELLENiQ ENERGY. Δεν πρόκειται απλά για μια αλλαγή ονόματος· αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενοποίηση της παραγωγής και της προμήθειας ενέργειας σε έναν πλήρως καθετοποιημένο βραχίονα.

Με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη και τη Θεσσαλονίκη, το ολοένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 35 καταστημάτων εξυπηρέτησης και την τεχνογνωσία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ENERWAVE μπαίνει στην αγορά με σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης σημείωσε ότι με τη δημιουργία της νέας εταιρείας «κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία» ο κύκλος μετασχηματισμού που είχε ξεκινήσει με το VISION 2025, υπογραμμίζοντας ότι η νέα ονομασία και ταυτότητα αποτελούν την αρχή για «μια ξεχωριστή εταιρία ενέργειας, κοντά στον σύγχρονο πελάτη και με ουσιαστική αξία για την κοινωνία και περιβάλλον».

Πώς διαφοροποιείται η ENERWAVE

Η νέα εταιρική οντότητα ξεκινά με «δυνατές» προοπτικές, καθώς οι δύο μονάδες παραγωγής που διαθέτει ήδη αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα σε περιόδους υψηλής ζήτησης ή έντονων διακυμάνσεων στην αγορά.

Η πρόσβαση στις επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας ενισχύει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας. Έτσι, η ENERWAVE τοποθετείται στον πυρήνα της ενεργειακής μετάβασης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το δίκτυο των 35 καταστημάτων, το οποίο λειτουργεί όχι μόνο ως κανάλι εξυπηρέτησης αλλά και ως εργαλείο διάχυσης νέων «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών. Η φυσική παρουσία παραμένει κρίσιμη, ειδικά για την εξυπηρέτηση των πιο σύνθετων αναγκών των οικιακών πελατών.

Συνέργειες και προστιθέμενη αξία για την αγορά

Από τις πιο σημαντικές πτυχές της νέας ταυτότητας είναι οι συνέργειες με την ΕΚΟ και τις υπόλοιπες θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY. Μέσω αυτών, η ENERWAVE αποκτά άμεση πρόσβαση σε νέα προϊόντα και νέα κοινά, ενώ ισχυροποιεί τη γεωγραφική της κάλυψη. Αυτές οι συνέργειες διαμορφώνουν μια πιο ανταγωνιστική δομή στην αγορά, καθώς οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και εναλλακτικών λύσεων, ενώ οι επιχειρήσεις βρίσκουν νέες ευκαιρίες για εξειδικευμένες υπηρεσίες ενέργειας.

Η δημιουργία της ENERWAVE σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον ενεργειακό κλάδο. Σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα επενδύει στην πράσινη μετάβαση και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος, η παρουσία μιας εταιρείας με ισχυρή παραγωγική βάση, τεχνολογική υποστήριξη και καθαρό στρατηγικό προσανατολισμό αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά.

Η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε καθοριστικό παίκτη της επόμενης ημέρας της ενέργειας στη χώρα μας. Το πώς θα καταφέρει να μετατρέψει τη δυναμική αυτή σε πραγματικό πλεονέκτημα θα φανεί στους επόμενους μήνες, όμως το βέβαιο είναι ότι η ENERWAVE βρίσκεται στο κέντρο της αλλαγής της αγοράς ενέργειας.