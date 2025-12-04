Πώς η δημιουργία της ENERWAVE αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά ενέργειας

Newsbomb

Πώς η δημιουργία της ENERWAVE αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά ενέργειας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, είναι συνεχείς. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, η ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια, η πίεση για γρήγορη υιοθέτηση πράσινων τεχνολογιών και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα. Η επόμενη μέρα του κλάδου απαιτεί εταιρείες που μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως πάροχοι, παραγωγοί και τεχνολογικοί εταίροι, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και όχι απλώς προϊόντα.

Σε αυτό το τοπίο, μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις της χρονιάς που διανύουμε είναι η δημιουργία της ENERWAVE σε συνέχεια της εξαγοράς της πρώην ELPEDISON από τη HELLENiQ ENERGY. Πρόκειται για μια κίνηση που δεν έχει μόνο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, αλλά επηρεάζει άμεσα τον ανταγωνισμό, την ανάπτυξη του δικτύου και την πορεία της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα.

Επιστέγασμα ενός πολυετούς σχεδίου μετασχηματισμού

Η δημιουργία της ENERWAVE αποτελεί το τελικό στάδιο του ευρύτερου προγράμματος μετασχηματισμού VISION 2025 της HELLENiQ ENERGY. Δεν πρόκειται απλά για μια αλλαγή ονόματος· αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την ενοποίηση της παραγωγής και της προμήθειας ενέργειας σε έναν πλήρως καθετοποιημένο βραχίονα.

Με δύο ιδιόκτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη και τη Θεσσαλονίκη, το ολοένα αναπτυσσόμενο δίκτυο 35 καταστημάτων εξυπηρέτησης και την τεχνογνωσία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ENERWAVE μπαίνει στην αγορά με σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης σημείωσε ότι με τη δημιουργία της νέας εταιρείας «κλείνει επίσημα και με απόλυτη επιτυχία» ο κύκλος μετασχηματισμού που είχε ξεκινήσει με το VISION 2025, υπογραμμίζοντας ότι η νέα ονομασία και ταυτότητα αποτελούν την αρχή για «μια ξεχωριστή εταιρία ενέργειας, κοντά στον σύγχρονο πελάτη και με ουσιαστική αξία για την κοινωνία και περιβάλλον».

enerwave

Πώς διαφοροποιείται η ENERWAVE

Η νέα εταιρική οντότητα ξεκινά με «δυνατές» προοπτικές, καθώς οι δύο μονάδες παραγωγής που διαθέτει ήδη αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα σε περιόδους υψηλής ζήτησης ή έντονων διακυμάνσεων στην αγορά.

Η πρόσβαση στις επενδύσεις της HELLENiQ ENERGY σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας ενισχύει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας. Έτσι, η ENERWAVE τοποθετείται στον πυρήνα της ενεργειακής μετάβασης. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το δίκτυο των 35 καταστημάτων, το οποίο λειτουργεί όχι μόνο ως κανάλι εξυπηρέτησης αλλά και ως εργαλείο διάχυσης νέων «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών. Η φυσική παρουσία παραμένει κρίσιμη, ειδικά για την εξυπηρέτηση των πιο σύνθετων αναγκών των οικιακών πελατών.

Συνέργειες και προστιθέμενη αξία για την αγορά

Από τις πιο σημαντικές πτυχές της νέας ταυτότητας είναι οι συνέργειες με την ΕΚΟ και τις υπόλοιπες θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY. Μέσω αυτών, η ENERWAVE αποκτά άμεση πρόσβαση σε νέα προϊόντα και νέα κοινά, ενώ ισχυροποιεί τη γεωγραφική της κάλυψη. Αυτές οι συνέργειες διαμορφώνουν μια πιο ανταγωνιστική δομή στην αγορά, καθώς οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και εναλλακτικών λύσεων, ενώ οι επιχειρήσεις βρίσκουν νέες ευκαιρίες για εξειδικευμένες υπηρεσίες ενέργειας.

enerwave

Η δημιουργία της ENERWAVE σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον ενεργειακό κλάδο. Σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα επενδύει στην πράσινη μετάβαση και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος, η παρουσία μιας εταιρείας με ισχυρή παραγωγική βάση, τεχνολογική υποστήριξη και καθαρό στρατηγικό προσανατολισμό αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την αγορά.

Η εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε καθοριστικό παίκτη της επόμενης ημέρας της ενέργειας στη χώρα μας. Το πώς θα καταφέρει να μετατρέψει τη δυναμική αυτή σε πραγματικό πλεονέκτημα θα φανεί στους επόμενους μήνες, όμως το βέβαιο είναι ότι η ENERWAVE βρίσκεται στο κέντρο της αλλαγής της αγοράς ενέργειας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 89χρονος στο Ίλιος - Θώπευσε ανήλικο παιδί σε παιδική χαρά

10:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η Euroleague επιστρέφει με δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζημιές στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας και διακοπή κυκλοφορίας από την κακοκαιρία

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιος υπάλληλος είχε να πάει 10 χρόνια στη δουλειά, αλλά πληρωνόταν κανονικά

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από το Ορλάντο οι Σπερς - Επίδειξη δύναμης οι Ρόκετς - Τα αποτελέσματα

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

10:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον κόσμο του NBA: Πέθανε ο Έλντεν Κάμπελ, πρωταθλητής το 2004 με τους Πίστονς

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

10:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς η δημιουργία της ENERWAVE αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική αγορά ενέργειας

09:56ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου στο FOX: «Στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική, από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό, η Ελλάδα είναι ο κεντρικός πυλώνας»

09:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με στόχο τη νίκη και το σερί - Το πρόγραμμα

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η γέφυρα των 34 εκατ. ευρώ που θα ενώσει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes: Γιορτάζει τα 140 χρόνια του πρώτου της αυτοκινήτου με προσφορά για την A-Class

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ έπαθε ανακοπή καθ' οδόν και πέθανε - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Σινική Θάλασσα: Η Κίνα αναπτύσσει στόλο 100 πολεμικών πλοίων στη μεγαλύτερη επίδειξη ναυτικής ισχύος μέχρι σήμερα

09:19ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Μεγάλη νίκη κόντρα στους Πίστονς - Αγωνία για Αντετοκούνμπο στους Μπακς | Τα highlights

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος - Πότε λήγει η προθεσμία

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Φώκια μπήκε σε... μπαρ στη Νέα Ζηλανδία - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Οδηγός λεωφορείου με 40 εργαζόμενους της ΔΕΗ έπαθε ανακοπή καθ' οδόν και πέθανε - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

08:56WHAT THE FACT

Νέα απάτη: Αν δείτε αυτό σε ΑΤΜ απομακρυνθείτε αμέσως

10:03ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον κόσμο του NBA: Πέθανε ο Έλντεν Κάμπελ, πρωταθλητής το 2004 με τους Πίστονς

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Πότε θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες

07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολες ώρες για τη Μέγκαν Μαρκλ: Στην εντατική ο πατέρας της - Το «καρφί» από τον αδερφό της: «Δείξε λίγη συμπόνοια έστω και τώρα...»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της «αληθινής Barbie» - «Ήταν δολοφονία, όχι κοκαΐνη» ισχυρίζεται η οικογένειά της

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσιος υπάλληλος είχε να πάει 10 χρόνια στη δουλειά, αλλά πληρωνόταν κανονικά

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

07:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος που «κρύβονταν» στην ομιλία

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ