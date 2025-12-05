Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου και του Αγίου Διογένους μαρτύρου.

Newsbomb

Γιορτή σήμερα - Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος
Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Διογένης
  • Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος (Μουταλάσκη της Καππαδοκίας, Ιανουάριος 439 - Ιερουσαλήμ 5 Δεκεμβρίου 532) ήταν Μικρασιάτης μοναχός, ιερέας και ασκητής ο οποίος έζησε κυρίως στην Κύπρο.

Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος γεννήθηκε το 439 στη Μουταλάσκη της Καππαδοκίας, σήμερα προάστιο της Καισάρειας, στη Μικρά Ασία. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών μετέβη στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Ευθύμιος ο Μεγάλος θα τον οδηγήσει στο κοινόβιο του Θεόκτιστου. Το 473 κι αφού πεθάνει ο Ευθύμιος ακολούθησε τον ερημιτισμό. Στη συνέχεια και καθώς υποχρεώθηκε να γίνει κληρικός από τον Σαλλούστιο Ιεροσολύμων ανέλαβε και τη διοίκηση των κοινοβίων και λαυρών. Θα ιδρύσει διάφορα κοινόβια και λαύρες : με πιο γνωστά το κοινόβιο της Μεγάλης Λαύρας (ή Mar Saba) το 483 δέκα χιλιόμετρα ανατολικά της Βηθλεέμ, και του Σπηλαίου της Γεννήσεως. Συνολικά θα ιδρύσει τέσσερις λαύρες, έξι μοναστήρια, και τέσσερα άσυλα.

Ο Άγιος Σάββας είχε εμπλακεί και στις θεολογικές διαμάχες της εποχής του ενεργά και θα υποστηρίξει τις αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου κατά των Μονοφυσιτών και κατά των Ωριγενιστών. Μάλιστα θα μεταβεί και δύο φορές στην Βυζαντινή πρωτεύουσα με σκοπό να υποστηρίξει Εκκλησιαστικά ζητήματα: η πρώτη φορά ήταν το 501 όπου και συνάντησε τον αυτοκράτορα Αναστάσιο και τη δεύτερη, το 531 τον Ιουστινιανό. Η δεύτερη αυτή επίσκεψή του συνδεόταν με τις καταστροφές που οι Σαμαρείτες είχαν επιφέρει σε χριστιανικούς ναούς μετά από εξέγερσή τους που εκδηλώθηκε στα 529 επειδή αντιδρούσαν στον βίαιο εκχριστιανισμό τους. Όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη του απηύθυνε αίτημα για να ενισχύσει οικονομικά την ανοικοδόμηση και αποκατάσταση των κατεστραμμένων από την Σαμαρειτική εξέγερση ναών, να βοηθήσει τους χειμαζόμενους χριστιανικούς πληθυσμούς, να ιδρύσει νοσοκομείο στην Ιερουσαλήμ και να χτίσει κάστρο στην έρημο όπου θα προσέφευγαν για να προστατευτούν οι μοναχοί από τις ληστρικές επιθέσεις των Σαρακηνών.

Ο Άγιος Σάββας διέθετε κύρος, πνευματική ακτινοβολία, ασκητικά κατορθώματα, ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης, ο αυτοκράτορας με τη σύζυγό του επιζητούσαν την ευλογία και τις προρρήσεις του, όλα αυτά συνέτειναν στο να είναι «ο καταλληλότερος για να μεσολαβήσει στον αυτοκράτορα για τη λύση των προβλημάτων των κατοίκων της Παλαιστίνης και ο μόνος που θα μπορούσε να τον καθοδηγήσει στην άσκηση της κοινωνικής του πολιτικής.» Μόλις επέστρεψε ο Άγιος Σάββας από την τελευταία του επίσκεψη πέθανε σε ηλικία 94 ετών στις 5 Δεκεμβρίου του 532. Την ίδια ημέρα εορτάζεται και η μνήμη του.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κληρονόμοι πολλών... καρατίων: Ρεκόρ μεταβίβασης πλούτου το 2025 - Τι κάνουν οι δισεκατομμυριούχοι για να γλυτώσουν τον φόρο

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σουβλάκι από... χρυσό: Σε ποια πόλη πλησιάζει τα 6 ευρώ

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «χτυπάει» την αποχή - Ποιος είναι ο εκλογικός στόχος του νέου φορέα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Οι πληγές της κλιματικής κρίσης: Οι κακοκαιρίες που «χτύπησαν» την Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια - Από τον Ιανό και τη Μήδεια μέχρι τον Daniel και τον Byron

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτικές ώρες στη Μάνδρα - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» τιμολόγια - Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγαρο Μαξίμου για Τσίπρα: Δεν φοβόμαστε κανέναν - Ψέμα το «ζούσαμε καλύτερα επί ΣΥΡΙΖΑ»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη 24 ώρες – Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Σήμερα η δυσκολότερη μέρα

05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν τους δρόμους της Αττικής τα ταξί – Αναστέλλεται η απεργία

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

04:32ΕΡΓΑΣΙΑ

49η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 40 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις νεκροί από πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στον Ανατολικό Ειρηνικό

03:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Στόχος μου η πολιτική αλλαγή – Όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – Το σχόλιο για τον Τσίπρα

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:40ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί τα ξημερώματα της Παρασκευής – Πού υπάρχουν προβλήματα

14:02ΚΑΙΡΟΣ

LIVE BLOG: Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» την Ελλάδα – Πλημμύρες, κλειστά σχολεία και «καμπανάκι» των μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρες σε Μανδρα και Μέγαρα – Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή καταιγίδα τα ξημερώματα στην Αττική

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο - Επιπλέουν αυτοκίνητα στους δρόμους

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πού παρατηρούνται προβλήματα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή - Τι θα γίνει με το Δημόσιο

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Ποιοι είναι η «πέτρα του σκανδάλου»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κοψιάλης για την υπερφαγία στο Newsbomb.gr: Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν το εστιατόριο

06:13ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Εφιαλτικές ώρες στη Μάνδρα - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο

21:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού - Πιο δύσκολη η Παρασκευή

03:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Αγριεύει» τις επόμενες ώρες ο Byron – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στα ΗΑΕ: «Τσιμέντωσαν» ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων - Είχαν κλέψει 433 εκατ. ευρώ

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Ακραία καιρικά φαινόμενα για ακόμη 24 ώρες – Σε κατάσταση «Red Code» η μισή χώρα – Σήμερα η δυσκολότερη μέρα

22:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Κωνσταντοπούλου: Αρμέγετε το ελληνικό δημόσιο - Μαγειρίας: Μόνο τα πρόβατά μου αρμέγω

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαγειρίας: H Ferrari ήταν δώρο της μητέρας μου - Πού υποστήριξε ότι βρήκε τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ