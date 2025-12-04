Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα σχετικά με τον χειμώνα - Ο ρόλος της Γροιλανδίας

Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα βιώσει έναν σχετικά ήπιο χειμώνα τις επόμενες εβδομάδες, με θερμοκρασίες κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η ευρωπαϊκή ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί ήπιες θαλάσσιες ροές: ένα επίμονο Ατλαντικό ρεύμα νότια της Ιρλανδίας σε συνδυασμό με ένα υποτροπικό βράχο που εκτείνεται από τη Σκανδιναβία προς τη δυτική Ασία διατηρούν ήπιο αέρα σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι εντελώς σταθερή, καθώς η ενίσχυση της παγοκάλυψης της Γροιλανδίας μπορεί να προκαλέσει πιο απότομες μεταβολές, με πιθανότητα εμφάνισης ψυχρών εισβολών στη χώρα μας στο δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου.

Σε όλη την Ευρώπη, η γενική εικόνα παραμένει σχετικά προνομιούχα για τις νότιες περιοχές: η Ελλάδα και η Μεσόγειος επηρεάζονται κυρίως από θαλάσσιες ροές που κρατούν τις θερμοκρασίες ήπιες, με περιορισμένες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι πιθανές ψυχρές εισβολές θα είναι παροδικές και εξαρτώνται από την εξέλιξη του πολικού στροβίλου, ο οποίος αυτή την περίοδο εμφανίζει μια διαταραγμένη και εκτεταμένη μορφή, δημιουργώντας ασταθείς συνθήκες σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της ηπείρου.

Η Ασία παρουσιάζει έντονη γεωγραφική αντίθεση, με ήπιες θερμοκρασίες στη Δυτική Ασία, την Κεντρική Ασία και μεγάλο μέρος της Κίνας, ενώ η Σιβηρία αντιμετωπίζει ήδη ψυχρά κύματα. Αυτή η θερμική διπολική κατάσταση είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του πολικού στροβίλου με συστήματα «blocking» στις υψηλές γεωγραφικές ζώνες.

Αν και η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από αυτές τις ακραίες μεταβολές, η διαταραχή του πολικού στροβίλου σε όλη την Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει παροδικά τη χώρα με ψυχρότερες εισβολές από τα βόρεια.

Στη Βόρεια Αμερική, η κατάσταση είναι πιο δυναμική και έντονη, με αρκτικές μάζες αέρα να κατευθύνονται νότια και να προκαλούν σημαντική ψύχρα και χιονοπτώσεις σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρόλο που αυτά τα φαινόμενα δεν επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα, η συσχέτιση των αρκτικών εισβολών με την κατάσταση του πολικού στροβίλου παίζει ρόλο στην ευρωπαϊκή ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που καθιστά την πρόγνωση για το δεύτερο μισό του Δεκεμβρίου πιο αβέβαιη.

Ένα επιπλέον στοιχείο που καθιστά τον καιρό της Ελλάδας ευμετάβλητο είναι η κατανομή του χιονιού στην Ευρασία.

Υπάρχει ένα διπολικό μοτίβο με πλεόνασμα χιονιού στα ανατολικά και έλλειμμα στα δυτικά, κάτι που συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα εξασθένισης του πολικού στροβίλου.

Στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι η χώρα παραμένει σε γενικές γραμμές προστατευμένη από ακραίες χιονοπτώσεις στα πεδινά, ενώ τα ορεινά μπορεί να δουν χιονόπτωση σε συνδυασμό με παροδικά ψυχρά κύματα.

Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις δείχνουν ότι το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί, με τον πολικό στροβίλο να εναλλάσσει φάσεις εκτάκτου διατάραξης και σύντομης ανασυγκρότησης.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα βιώσει γενικά ήπιες θερμοκρασίες, αλλά με πιθανές μικρές διακυμάνσεις: σύντομες εισβολές ψυχρού αέρα, κυρίως από τα βόρεια, θα μπορούσαν να επηρεάσουν κυρίως την κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ τα νότια και τα νησιά θα παραμείνουν με σχετικά ήπιο καιρό.

*Με πληροφορίες από το ilmeteo.it

