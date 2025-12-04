Κακοκαιρία Byron: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για 6 περιοχές - Πότε θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες

Έντονη επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το απόγευμα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα μετακινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Τα έντονα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, με κορύφωση τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, επηρεάζοντας κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα.

Περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα

Οι περιοχές που θα δεχτούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα είναι:

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος

Αττικοβοιωτία

Κεντρική και νότια Εύβοια

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Κρήτη

Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται έντονες βροχές με μεγάλες ραγδαιότητες, ισχυρές καταιγίδες, πιθανή χαλαζόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Ολόκληρος ο νομός Αττικής τίθεται σε κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας από το απόγευμα.

Το πρώτο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας και οι επόμενες μέρες

Από σήμερα το απόγευμα έως τα ξημερώματα της Παρασκευής, η κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Την Παρασκευή, το βαρομετρικό θα μετακινηθεί βορειοανατολικά και θα πλήξει με μεγάλη ένταση τη Θεσσαλία, ενώ σημαντικές βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν τις Σποράδες, ολόκληρη την Εύβοια, την κεντρική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ύψος βροχής ενδέχεται να φτάσει τους 200-250 τόνους νερού ανά στρέμμα, με μεγάλες ραγδαιότητες που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στις πληγείσες περιοχές.

Το Σάββατο τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν στο νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας, απαιτώντας αυξημένη προσοχή λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που θα πέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και κεντρικά τμήματα και από το απόγευμα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο (κυρίως στα νότια τμήματα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο).

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (από τη ν. Χίο και νοτιότερα).

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα), τα Δωδεκάνησα και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής, της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-12-2025

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-12-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Σποράδες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 07-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Το γραφικό με την πορεία της κακοκαιρίας, είναι από το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ / poseidon.hcmr.gr

