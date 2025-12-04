Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα
Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην πρωτεύουσα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε κλοιό κακοκαιρίας από σήμερα η Ελλάδα, με την Αττική να βρίσκεται και αυτή στο επίκεντρο των φαινομένων.
Σύμφωνα με το Meteo, η Πέμπτη θα κυλήσει όλη με βροχές ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από αργά το βράδυ, όταν και σφοδρές καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και τα ξημερώματα με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα επικίδνυνα.
Δείτε την πρόγνωση του καιρού:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Κράνος με τεχνολογία HUD για να μην σου ξεφεύγει τίποτα
08:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Τρένο» και «Μάγκας» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:29 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η λαθροθηρία στο στόχαστρο με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου
06:48 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος
13:32 ∙ WHAT THE FACT