Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

Σε κλοιό κακοκαιρίας από σήμερα η Ελλάδα, με την Αττική να βρίσκεται και αυτή στο επίκεντρο των φαινομένων.

Σύμφωνα με το Meteo, η Πέμπτη θα κυλήσει όλη με βροχές ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από αργά το βράδυ, όταν και σφοδρές καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και τα ξημερώματα με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα επικίδνυνα.

Δείτε την πρόγνωση του καιρού:

