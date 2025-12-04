Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην πρωτεύουσα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
Σε κλοιό κακοκαιρίας από σήμερα η Ελλάδα, με την Αττική να βρίσκεται και αυτή στο επίκεντρο των φαινομένων.

Σύμφωνα με το Meteo, η Πέμπτη θα κυλήσει όλη με βροχές ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από αργά το βράδυ, όταν και σφοδρές καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση, οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι και τα ξημερώματα με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι ιδιαίτερα επικίδνυνα.

Δείτε την πρόγνωση του καιρού:

clipboard12-04-202501.jpg

