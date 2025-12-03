Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

Το σύστημα από τον κόλπο της Σύρτης αναμένεται να προκαλέσει μια πολύ σοβαρή κακοκαιρία

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό απο τον κόλπο της Σύρτης, αντλώντας σημαντική ενέργεια από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες της θαλάσσης επιφάνειας στη βόρεια Αφρική.

Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος, Όλγα Παπαβγούλη, το σύστημα αυτό μετακινείται βορειοανατολικά προς τη χώρα μας και θα συνδυαστεί με πρόσθετη διαταραχή από την Ιταλία, με αποτέλεσμα:

• εκτεταμένη σύγκλιση υγρασίας,
• προσωρινή αλλά ισχυρή ενίσχυση των νοτιάδων,
• έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια με πολύ υψηλές τιμές CAPE,
• ισχυρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας.

Την Παρασκευή το σύστημα θα κινηθεί προς το Αιγαίο, όπου θα εμβαθύνει σημαντικά και θα παραμείνει εκεί έως και το Σάββατοκυριακο. Σταδιακή υποχώρηση προβλέπεται την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα, καθώς το χαμηλό θα μετατοπίζεται προς την Κύπρο.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πολυήμερο επεισόδιο ισχυρής κακοκαιρίας, το πιο σημαντικό μέχρι στιγμής, με κατά τόπους πολύ ισχυρές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες και συνθήκες που ευνοούν χαλαζοπτώσεις μεγάλου μεγέθους.

2.jpg

Οι πιο επικίνδυνες ημέρες

• Πέμπτη
• Παρασκευή (η πιο επικίνδυνη ημέρα, όπου η κακοκαιρία κορυφώνεται)

Περιοχές με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)

1. Ιόνιο & Δυτική Ελλάδα
Ήδη κορεσμένα εδάφη – αναμένονται νέες ισχυρές καταιγίδες και μεγάλοι όγκοι νερού.
2. Κεντρική Μακεδονία – Πιερία αλλά και τμήματα της Ημαθίας και της Χαλκιδικής.
Σημαντική σύγκλιση προς τον Θερμαϊκό.
Πολύ ισχυρές, επίμονες καταιγίδες και εξαιρετικά μεγάλοι υετικοί όγκοι (τοπικά πάνω από 250 τόνους νερού ανά στρέμμα).
3. Ανατολική Θεσσαλία και Σποράδες.
Κυρίως Λάρισα – παράκτια τμήματα – Πήλιο.
Έντονη σύγκλιση ανέμων → μεγάλος όγκος νερού, επιμονή καταιγίδων, αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών.
4. Ανατολική Στερεά & Εύβοια (Αττικοβοιωτία)
5. Νότια & Ανατολική Πελοπόννησος (κυρίως ΒΑ)
6. Κυκλάδες
7. Δυτική & Νότια Κρήτη
8. Ανατολικό -βορειοανατολικό Αιγαίο( κυρίως Σάμο, Χίο, Ικαρία) & Δωδεκάνησα

Σύγκλιση ανέμων – κρίσιμες περιοχές

• Ανατολική Θεσσαλία
• Πιερία – Θερμαϊκός
• Δωδεκάνησα

Μεγάλες συγκλίσεις → συνεχείς ανατροφοδοτήσεις → διαδοχικές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας.

3.jpg

Άνεμοι

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη:
7 μποφόρ, τοπικά 8–9 προς τα Δωδεκάνησα.
Καθώς το σύστημα περνά προς το Αιγαίο, στρέφονται σε βόρειους–βορειοδυτικούς.
Στα ανώτερα επίπεδα προβλέπεται ισχυρό ΝΑ ρεύμα, ενισχύοντας τις συγκλίσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα.

Θερμοκρασία

Κοντά στα κανονικά για την εποχή.

Χιονοπτώσεις

Στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα πυκνά λόγω έντονων ανοδικών κινήσεων.

Ηλεκτρική δραστηριότητα – Χαλάζι – Ριπαίοι άνεμοι

Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από:
• πολύ μεγάλο χαλάζι,
• πολύ ισχυρούς, ριπαίους ανέμους,
• έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα,
• υψηλές ραγδαιότητες.
Υπάρχει πιθανότητα τοπικών υδροστρόβιλων στα θαλάσσια τμήματα.
Τετραήμερη κακοκαιρία – Αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών
Αναμένονται πλημμυρικά επεισόδια, ιδιαίτερα στις προαναφερθείσες περιοχές καθώς και κατολισθήσεις.

Αττική – Το κρίσιμο διάστημα

Από σήμερα το βράδυ → ενίσχυση φαινομένων έως το πρωί της Πέμπτης.
Κατά διαστήματα μέσα στην Πέμπτη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες.

Το πιο κρίσιμο παράθυρο για ισχυρά φαινόμενα και πλημμύρες στην Αττική:
Πέμπτη βράδυ → ξημερώματα Παρασκευής → έως περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής.
Αναμένονται:
• ισχυρές καταιγίδες με χαλάζι
• ιδιαίτερα στη Δυτική, Βορειοανατολική και Ανατολική Αττική
• υετικοί όγκοι που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 80 τόνους ανά στρέμμα
• πιθανότητα τοπικών πλημμυρών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:37LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Οι συγκινητικές δηλώσεις των γονιών του για την καταδίκη του γιατρού - «Πώς μετράτε τον πόνο;»

17:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

17:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Λεβαδειακός έκανε το απόλυτο κι «αγκάλιασε» την απευθείας πρόκριση στους «8»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για το Κύπελλο Ελλάδας

17:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εύκολα ο Πανιώνιος τον Ολυμπιακό Β’ και στο -2 από την κορυφή

17:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για τη δολοφονία του Παναγιώτη Στάθη: «Του την είχαν στημένη - Εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή», είπε ο βασικός κατηγόρουμενος

17:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Συνελήφθη 16χρονος αλλοδαπός για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός Ρομά TikToker στην Τρίπολη - Χτυπούσε και έκλεβε ηλικιωμένους

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρούτε προς Πούτιν: Νομίζει ότι δεν θα αντέξουμε, αλλά εμείς δεν πρόκειται να πάμε πουθενά - Ο Τραμπ ο μόνος που μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται και αύριο η απεργία των ταξί στην Αττική

16:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομική έφοδος σε καταυλισμό Ρομά στην Πάτρα: Χειροπέδες σε 17 άτομα, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι - Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 70 υποθέσεις

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Πατρών-Πύργου: Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα αποκλειστικά με αυτόματα μηχανήματα στα διόδια

16:48ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Γυναίκα κλείστηκε στο σπίτι της και απειλούσε να το ανατινάξει γιατί της έκαναν έξωση

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Ανακύκλωση δοχείων ποτών: Πρωταθλήτρια η Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 94%

16:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για την αναμέτρηση στο Κύπελλο Ελλάδας

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Ουσάκοφ: Τα ρωσικά κέρδη στο πεδίο της μάχης επηρέασαν τις συνομιλίες με Γουίτκοφ για την Ουκρανία - Οι Ευρωπαίοι θα υιοθετήσουν «μια πιο ισορροπημένη στάση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

15:55ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σας σκοτώσουμε και θα βρεθείτε σε χαντάκι» - Τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται η Ιωάννα Τούνη και ο δικηγόρος της για την υπόθεση revenge porn

14:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνα φαινόμενα «κλείδωσε» το ECMWF - Η ανάλυση Ζιακόπουλου

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Ηράκλειο: Στο αυτόφωρο ζευγάρι για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται και αύριο η απεργία των ταξί στην Αττική

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός Ρομά TikToker στην Τρίπολη - Χτυπούσε και έκλεβε ηλικιωμένους

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

16:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποκέντρωση - Αναλυτικά η παρουσίαση

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Συμπλοκές, ξύλο και δακρυγόνα στο μπλόκο του Κιάτου - Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στην Πατρών - Κορίνθου

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Arnfinn Nesset: Πέθανε ο Νορβηγός «Δόκτωρ Θάνατος» - Πώς δολοφόνησε 22 τρόφιμους γηροκομείου

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ντελιβεράς κλωτσάει ανυποψίαστη γιαγιά στο πρόσωπο - Βίντεο

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες από drones αποτυπώνουν τη δραματική μείωση νερού σε Μόρνο και Υλίκη - Γιατί οι ταμιευτήρες δεν γεμίζουν παρά τις έντονες βροχοπτώσεις

16:29LIFESTYLE

Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό - Οι φωτογραφίες με Μενεγάκη, Λάτσιο και σύσσωμη την οικογένεια

17:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ