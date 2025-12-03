Καιρός: Επικίνδυνα φαινόμενα «κλείδωσε» το ECMWF - Η ανάλυση Ζιακόπουλου

Ένας διαβαθμισμένος δείκτης των ακραίων τιμών στον υετό, στους ανέμους και στις θερμοκρασίες παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από τις κλιματολογικές τιμές του μοντέλου ECMWF για το διάστημα από την Πέμπτη έως και την Κυριακή.

Όπως αναφέρει στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, στους χάρτες, το πράσινο χρώμα αποτυπώνει τις περιοχές όπου ο υετός εμφανίζεται ενισχυμένος σε σχέση με τα συνηθισμένα για την εποχή, ενώ το μοβ χρώμα δείχνει ζώνες με ιδιαίτερα αυξημένες εντάσεις ανέμου.

Αντίστοιχα, οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις εμφανίζονται σε γκρι-μπλε αποχρώσεις για τις χαμηλές τιμές και σε κίτρινο έως κεραμιδί για τις υψηλότερες.

Οι χρωματικές αυτές κλίμακες επιτρέπουν μια καθαρή και άμεση απεικόνιση των περιοχών όπου οι μετεωρολογικές μεταβολές ξεφεύγουν από τον μέσο όρο του μοντέλου, αναδεικνύοντας πού εντοπίζονται τα πιο αξιοσημείωτα φαινόμενα μέσα στο τετραήμερο.

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει από αύριο τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα κρατήσουν μέχρι το Σάββατο σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.



Πιο συγκεκριμένα:



Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα



Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.



Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.



Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

«Προσοχή τις επόμενες ώρες»

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται από το πρωί στη δυτική Ελλάδα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του προγνώστη Σάκη Αρναούτογλου.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί σε Επτάνησα, Ήπειρο, κεντρική και δυτική Μακεδονία, νότια Πελοπόννησο και δυτική Κρήτη, δημιουργώντας προϋποθέσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μέχρι το μεσημέρι, οι βροχές θα παραμείνουν έντονες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στη βορειοδυτική Ελλάδα. Παράλληλα, νέα ζώνη βροχοπτώσεων θα επηρεάσει την Πελοπόννησο, περιοχές της Κρήτης, τις νότιες Κυκλάδες και την Αττική, φέρνοντας επιπλέον αστάθεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, με ιδιαίτερη ένταση στο Ιόνιο, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει διακυμάνσεις, με μέγιστες τιμές που θα φτάσουν τους 20 βαθμούς στα κεντρικά,18 στα νότια,14 στα βόρεια, 17 στα δυτικά και από 15 έως 19 στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Την Πέμπτη αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έντονα, ιδιαίτερα στην Κρήτη, την Αττική και την κεντρική Μακεδονία. Η Παρασκευή επιφυλάσσει προσοχή για τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και για τη νοτιοανατολική Ελλάδα, όπου τα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια, ενώ την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, οι ισχυροί νοτιάδες που θα πνέουν την Παρασκευή σε περιοχές όπως η Ρόδος, η Σάμος και η Κως, θα μειωθούν αισθητά από το Σάββατο.

Όπως επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου, οι βροχές θα επανέλθουν στις 12 και13 Δεκεμβρίου, ενώ το ψύχος θα παραμείνει έντονο κυρίως στη βόρεια Ευρώπη, επηρεάζοντας έμμεσα και τις καιρικές συνθήκες στη χώρα μας.

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια

Σοβαρή προειδοποίηση από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια για τη νέα κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σφοδρή Πέμπτη και Παρασκευή.

Σε νυχτερινή ανάρτησή του ωστόσο κάνει λόγο για επικίνδυνες 72 ώρες και όχι 48 ώρες όπως αρχικά είχε ειπωθεί, καθώς επισημαίνει θα είναι πανελλαδική με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων στη μισή Ελλάδα.

Κρούει καμπανάκι για την Αττική, η οποία όπως επισημαίνει θα βρεθεί στο επίκεντρο, όχι τόσο για τα ύψη νερού που θα δεχθεί, όσο για το γεγονός ότι δεν έχει φυσικές απορροές, λόγω τσιμεντοποίησης. Επίσης κινδυνεύουν Πήλιο, Βόλος, Λάρισα και Πιερία.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

"Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες ..."

Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα.

Ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά.

Στο χάρτη οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.

Στο Πήλιο, στο Βόλο, στη Λάρισα , στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν.

Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού.

Αντίστοιχη είναι και η προειδοποίηση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, με τα φαινόμενα να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους από τα δυτικά, με την Κέρκυρα να έχει ήδη δεχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτα 50 με 60 τόνους νερού. Το δυνατό κύμα κακοκαιρίας επεκτείνεται ανατολικότερα, και αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, θα είναι ιδιαίτερα έντονη.

Η πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Ο καιρός μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Πρόγνωση σήμερα Τετάρτη 3/12

Πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα

ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Πέμπτη 4/12

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 5/12

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

Σάββατο 6/12

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μέχρι και το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα νότια.

