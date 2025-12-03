Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας 

Newsbomb

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

Καταιγίδα στην Αθήνα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει από αύριο τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα κρατήσουν μέχρι το Σάββατο σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ιονίου
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.


Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη εξαίρεσης του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ

12:33WHAT THE FACT

«Κυνηγοί ακτινοβολίας» στο Τσέρνομπιλ: Παράξενοι μύκητες τρέφονται με πυρηνική ακτινοβολία - Γιατί ενδιαφέρουν τη NASA

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να εξορίσει τον Mαδούρο στο Κατάρ - Το μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χειμωνιάτικη επίσκεψη σμήνους φλαμίνγκο στο Ναύπλιο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στο καθημερινό πρόγραμμα

12:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι κρύβει πραγματικά η θάλασσα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Malaysia Airlines MH370: Ξεκινάνε μετά από 11 χρόνια ξανά οι έρευνες για το εξαφανισμένο αεροπλάνο

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης ο γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη

12:04ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συμφωνία για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι το φθινόπωρο του 2027

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ετοιμοπόλεμοι και οι αγρότες στη Φθιώτιδα: Ετοιμάζουν μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη και Δομοκό

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη

11:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Γενέθλια» για το πρώτο sms στον κόσμο - Στάλθηκε πριν από 33 χρόνια

11:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ