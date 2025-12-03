Καιρός - Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους από τα δυτικά και αύριο Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή θα επεκταθούν με σφοδρότητα όλη τη χώρα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σοβαρή προειδοποίηση από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια για τη νέα κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σφοδρή Πέμπτη και Παρασκευή.

Σε νυχτερινή ανάρτησή του ωστόσο κάνει λόγο για επικίνδυνες 72 ώρες και όχι 48 ώρες όπως αρχικά είχε ειπωθεί, καθώς επισημαίνει θα είναι πανελλαδική με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων στη μισή Ελλάδα.

Κρούει καμπανάκι για την Αττική, η οποία όπως επισημαίνει θα βρεθεί στο επίκεντρο, όχι τόσο για τα ύψη νερού που θα δεχθεί, όσο για το γεγονός ότι δεν έχει φυσικές απορροές, λόγω τσιμεντοποίησης. Επίσης κινδυνεύουν Πήλιο, Βόλος, Λάρισα και Πιερία.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

"Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες ..."
Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα.
Ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά.
Στο χάρτη οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.
Στο Πήλιο, στο Βόλο, στη Λάρισα , στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν.
Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού.

Αντίστοιχη είναι και η προειδοποίηση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, με τα φαινόμενα να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους από τα δυτικά, με την Κέρκυρα να έχει ήδη δεχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτα 50 με 60 τόνους νερού. Το δυνατό κύμα κακοκαιρίας επεκτείνεται ανατολικότερα, και αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, θα είναι ιδιαίτερα έντονη.

Η πρόγνωση από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

Ο καιρός μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Πρόγνωση σήμερα Τετάρτη 3/12

Πιθανώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα Δωδεκάνησα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βαθμιαία κατά τόπους στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα

ηπειρωτικά έως 16 με 18 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Πέμπτη 4/12

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 5/12

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα νότια.

Σάββατο 6/12

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς μέχρι και το μεσημέρι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα νότια.

