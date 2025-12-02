Καιρός: «Χρειάζονται προσοχή οι επόμενες ημέρες» - Προειδοποίηση Αρνιακού για την κακοκαιρία

Μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα δυτικά και, όπως προειδοποιεί ο Τάσος Αρνιακός, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 παρουσιάζει τις περιοχές που, ημέρα με την ημέρα, θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σημειώνει ότι στα ψηλότερα βουνά θα σημειωθούν και χιονοπτώσεις.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει πως παρά την κακοκαιρία, πραγματικός χειμώνας δεν διαφαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, με τις ψυχρές θερμοκρασίες να παραμένουν απόντες από το σκηνικό.

Καιρός: Συμφωνία ICON και ECMWF για την κακοκαιρία

Με ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε πως τα προγνωστικά κέντρα συμφωνούν με τα μεγάλα ύψη νερού που θα δεχτεί η χώρα μας τις επόμενες ώρες.

Η εικόνα που δίνουν τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα βροχής δείχνει πως η χώρα μπαίνει σε μια περίοδο αυξημένου υετού έως και το ερχόμενο Σάββατο. Τόσο το ICON όσο και το ECMWF συμφωνούν με συνέπεια στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, ενώ το GFS εμφανίζεται πιο συγκρατημένο, προβλέποντας μεν βροχές αλλά σε σαφώς μικρότερη έκταση και ένταση.

Η απόκλιση αυτή δεν θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς το GFS υποεκτιμά συχνά τα τοπικά μέγιστα στη Μεσόγειο, ιδίως όταν οι υφεσιακές διαταραχές ενισχύονται από τη θαλάσσια αστάθεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ICON και ECMWF καταγράφουν καθαρή ενίσχυση του υετού στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, στα ανατολικά προσήνεμα της ηπειρωτικής χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία – Στερεά, Νότιο Αιγαίο, Κάρπαθο, Ρόδο και Κυκλάδες. Δευτερευόντως επηρεάζεται και η Κρήτη, με αξιόλογες ποσότητες κυρίως στα δυτικά. Το ECMWF διατηρεί αυτή την τάση για αρκετά συνεχόμενα τρεξίματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία του σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο.

Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

Ραγδαία και απότομη θα είναι η αλλαγή του καιρού καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει έξαρση δυνατών φαινομένων σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, δυο περιοχές είναι στο «κόκκινο» από τα φαινόμενα: Τα Δωδεκάνησα αλλά και η περιοχή από την Κατερίνη έως το Πήλιο, είναι οι πλέον επικίνδυνες περιοχές με τον γνωστό μετεωρολόγο να εφιστά ιδιαίτερη προσοχή.

Σε ό,τι αφορά την Αττική, από τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους, με τον κύριο Καλλιάνο να κάνει λόγο για 60 έως 80 χιλιοστά βροχής, νούμερο ικανό να προκαλέσει προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η εμμονική κακοκαιρία, η οποία προέρχεται από τον κόλπο της Σύρτης θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως και την Κυριακή, με ηπιότερα φαινόμενα από το πρωί του Σαββάτου.

«Καμπανάκι» από τους Ιταλούς μετεωρολόγους - Σχηματίζεται μεσογειακός «κυκλώνας» στο Ιόνιο

Ένας ιδιαίτερα ισχυρός κυκλώνας από τον Ατλαντικό, ο οποίος σήμερα «χτυπά» την κεντρική Μεσόγειο, αναμένεται να περάσει μέσα στο Ιόνιο Πέμπτη και Παρασκευή, προκαλώντας ραγδαία μεταβολή του καιρού στη χώρα μας.

Το σύστημα θα αρχίσει να οργανώνεται δυτικά της Ελλάδας από το βράδυ της Τετάρτης, στέλνοντας τις πρώτες ζώνες βροχοπτώσεων προς τα Επτάνησα.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, το Ιόνιο θα βρεθεί στο επίκεντρο ισχυρών καταιγίδων, με θυελλώδεις νοτιάδες που στα ανοιχτά μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, όπως αναφέρει το meteoweb.eu.

Τα Επτάνησα, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος θα δεχτούν τα πιο έντονα φαινόμενα, με μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε παράκτιες περιοχές. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν γραμμές καταιγίδων που θα κινούνται από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, μια κλασική διάταξη «μεσογειακού κυκλώνα» που δίνει ξαφνικά και πολύ ισχυρά επεισόδια.

Πέμπτη βράδυ – Παρασκευή: Η κακοκαιρία «χτυπά» το Αιγαίο

Καθώς το κέντρο του συστήματος θα περνά νότια της Πελοποννήσου και θα μετακινείται προς το Κρητικό Πέλαγος, τα φαινόμενα θα εξαπλωθούν ανατολικά. Από το απόγευμα της Πέμπτης, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, αλλά και το σύνολο του Αιγαίου. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς βορειοδυτικούς μετά τη διέλευση του χαμηλού, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Χιονοπτώσεις στα ορεινά – Πρόσκαιρη επιδείνωση στη βόρεια Ελλάδα

Στη βόρεια Ελλάδα, τα φαινόμενα θα είναι πιο τοπικά, ωστόσο από το βράδυ της Πέμπτης αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση.

Ο κυκλώνας θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ατμόσφαιρα με υγρασία και ψυχρές εισβολές μέχρι και το Σάββατο, προκαλώντας νέα κύματα βροχών κυρίως σε ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, Αιγαίο και Κρήτη. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, καθιστώντας πιθανές καθυστερήσεις σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Δύσκολο 48ωρο με κύματα καταιγίδων

Ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, σε ανάρτησή του, προειδοποιεί για δύο διαδοχικές διαταραχές που θα επηρεάσουν όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά την ευρύτερη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, με την Κύπρο να δέχεται επίσης πολλές βροχές.

✅Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής (b) θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, πρακαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

✅Από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από την χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές βροχές προβλέπονται και στην #Κύπρο.

?ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Πολύ νερό και ακραία φαινόμενα περιλαμβάνει στην πρόγνωσή του ο Κλέρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας πως από την Πέμπτη, η νέα κακοκαιρία θα σαρώσει όλη τη χώρα, ενώ χιόνια αναμένονται και στα ορεινά.

Από την πλευρά του και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας βλέπει δύσκολο το 48ωρο της Πέμπτη και Παρασκευής με τα φαινόμενα να περιλαμβάνουν χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες.

