Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Newsbomb

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
4'
Βροχές αναμένονται για τις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τετάρτη (3/12) όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος.

Σε ανάρτησή του το βράδυ της Τρίτης ο μετεωρολόγος του MEGA αναφέρει ότι ναι μεν έρχεται κακοκαιρία, ωστόσο δεν χρειάζεται πανικός, ενώ ενημερώνει για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Στην Αττική την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 3-5 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Βροχές αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν νοτιοανατολικοί 3- 6 μποφόρ.

Για την Πέμπτη (4/12) και την Παρασκευή (5/12) θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός, με βροχές και μπόρες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Έρχεται Κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός – Ενημέρωση για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο

Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 9 μποφόρ ως ριπές, κυρίως στα πελάγη και σε παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των πιο έντονων φαινομένων.

Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα για τοπικά ή ακόμη και εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα:

– Επτάνησα

– Δυτική Ήπειρος

– Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

– Ανατολική & Βορειοανατολική Πελοπόννησος

– Αττική και Βοιωτία

– Κεντρική και Νότια Εύβοια

– Τμήμα των Σποράδων

– Χαλκιδική – Πιερία – Ημαθία

– Κεντρικά και Ανατολικά τμήματα του Νομού Λάρισας

– Μαγνησία

– Μέρος των Κυκλάδων

– Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

– Δωδεκάνησα

– Δυτική και Νότια Κρήτη

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

* Απότομες πλημμύρες (flash floods) σε μικρά ρέματα, ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί, και σε περιοχές με μεγάλη κλίση.

* Αστικές πλημμύρες από αδυναμία του δικτύου απορροής να διαχειριστεί μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρόνο.

* Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (καθυστερήσεις, κλειστοί δρόμοι, φερτά υλικά).

* Τοπικές κατολισθήσεις σε ορεινές/ημιορεινές ζώνες.

* Διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών και έντονων ανέμων κατά τόπους (κυρίως σε παράκτιες περιοχές).

* Φαινόμενα κατά τα οποία η θάλασσα ανεβαίνει προσωρινά πάνω από το συνήθη αιγιαλό, πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές. Προκαλούνται όταν ο συνδυασμός έντονου κυματισμού, ισχυρών ανέμων ή χαμηλής βαρομετρικής πίεσης ωθεί μεγάλες ποσότητες νερού προς την ξηρά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

* Επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των δομών Πολιτικής Προστασίας για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

* Καθαρισμός φρεατίων, ρεμάτων και αγωγών απορροής, όπου δεν έχει ήδη γίνει.

* Έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

* Περιπολίες & έλεγχοι σε σημεία που στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει πλημμυρικά επεισόδια.

* Συνεχής συνεργασία με Δήμους, Περιφέρειες, Πυροσβεστική, Τροχαία και ΔΕΔΔΗΕ.

* Ειδική μέριμνα σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και ευάλωτες ομάδες.

* Απαγόρευση ή περιορισμός διέλευσης σε επικίνδυνα σημεία, όπου η κατάσταση επιδεινωθεί.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι πανικός. Θα είναι μια κακοκαιρία που συχνά βιώνουμε, όμως τοπικά ενδέχεται να αποδειχθεί σοβαρή.

Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνεται έντονη βροχόπτωση, δεν πλησιάζουμε ρέματα, δεν διασχίζουμε δρόμους που έχουν νερό, δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μας κάτω από δέντρα και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

Κλείνοντας:

Η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε διαδοχικά υδρολογικά διαμερίσματα αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης φυσικών και τεχνητών απορροών, ειδικά όταν οι υποδομές αποστράγγισης λειτουργούν οριακά. Στο πεδίο της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, η αξιολόγηση του κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στη Μετεωρολογική πρόγνωση, αλλά ενσωματώνει την τρωτότητα των τοπικών συστημάτων, την παλαιότητα των δικτύων και την ανθρωπογενή επιβάρυνση του χώρου.

Η τρωτότητα (vulnerability) είναι ο βαθμός στον οποίο μια περιοχή, ένας πληθυσμός ή μια υποδομή μπορεί να υποστεί ζημιά όταν εκδηλωθεί ένα φυσικό φαινόμενο.

Η προσέγγιση ”risk-based preparedness” (προετοιμασία με βάση τον ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, όχι με βάση το ένστικτο ή το ”τι έγινε παλιά”) απαιτεί συνεχή επιτήρηση κρίσιμων σημείων, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Σε επεισόδια σαν το προσεχές, η έγκαιρη αναγνώριση περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, η συστηματική συλλογή δεδομένων πεδίου και η γρήγορη κινητοποίηση επιχειρησιακών μονάδων αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για τη μείωση των δυνητικών επιπτώσεων.

Τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, όμως, με ορθολογικό σχεδιασμό και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε κακοκαιρίες».

