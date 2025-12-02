Νοέμβριος 2025: Θερμότερος από τα κανονικά σε όλη τη χώρα εκτός από τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο

Σε υψηλές - πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα - θερμοκρασίες κινήθηκε ο φετινός Νοέμβριος, σύμφωνα με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 έως σήμερα.

Η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών του Νοεμβρίου 2025 κυμάνθηκε σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, εκτός από τη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου πελάγους, όπου καταγράφηκε ελαφρώς χαμηλότερη από τα κανονικά τιμή (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019), αναφέρει το meteo.gr.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Νοέμβριο του 2025, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα:

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Νοεμβρίου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, ο Νοέμβριος 2025 καταγράφηκε ως ο 6ος θερμότερος από το 2010.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ήταν ο 5ος θερμότερος, ενώ στην Κρήτη, τα Νησιά Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα καταγράφηκε ως ο 4ος θερμότερος Νοέμβριος της περιόδου. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, ο φετινός Νοέμβριος αποτέλεσε τον 6ο ψυχρότερο των τελευταίων 15 ετών.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,6 °C, με 27 από τις 30 ημέρες του μήνα να καταγράφονται πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 17 ημέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση +0,6 °C από τα κανονικά επίπεδα.

