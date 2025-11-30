Καιρός: Με 22άρια έριξε «αυλαία» ο Νοέμβριος - Που σημειώθηκαν σήμερα οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Τις οκτώ περιοχές που κατεγράφησαν οι μέγιστες θερμοκρασίες την τελευταία ημέρα του Νοεμβρίου ανήρτησε σε πίνακα το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Στην Κρήτη και στο νησί της Ρόδου σημειώθηκαν οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 20-21 °C.

Δείτε τον πίνακα με τις μέγιστες θερμοκρασίες την Κυριακή (30/11):

Ο καιρός αύριο (1/12)

Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με το meteo.gr, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 5 έως 16-17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης