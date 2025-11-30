Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα

Ο πολικός στρόβιλος και η κακοκαιρία made in Africa

Newsbomb

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την κακοκαιρία Adel να έχει αφήσει πίσω της καταστροφές, η χώρα θα παραμείνει σε «φθινοπωρινή διάθεση» για τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Πέμπτη (04/12) η οποία θα έρθει από την Αφρική και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για σήμερα

Για σήμερα Κυριακή η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Δύσκολος Δεκέμβρης

Με την έλευση του φθινοπώρου, οι αρκτικές περιοχές δέχονται λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία και ψύχονται, προκαλώντας πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης έως και τη στρατόσφαιρα.

Η διαφορά πίεσης μεταξύ πολικών και υποτροπικών περιοχών δημιουργεί μια μεγάλη, ψυχρή δίνη αέρα γύρω από τον Βόρειο Πόλο: τον πολικό στρόβιλο.

Η συμπεριφορά του δεν είναι σταθερή. Όταν είναι ισχυρός και συμπαγής, το ψύχος παραμένει στον Βορρά και η Ελλάδα συνήθως βιώνει ήπιες χειμερινές συνθήκες. Όταν όμως εξασθενεί ή διασπάται, ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνονται νοτιότερα, αυξάνοντας την πιθανότητα ψυχρών εισβολών και κακοκαιρίας σε όλη τη Μεσόγειο.

vortice-polare-comportamento-261125.jpg

Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα το χειμώνα 2025-2026

Οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι ο πολικός στρόβιλος θα είναι πιθανότατα αδύναμος και διαταραγμένος κατά το πρώτο μέρος του χειμώνα, ιδιαίτερα τον Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει:

  • Ψυχρές εισβολές: Περίοδοι έντονου κρύου, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

  • Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά και ημιορεινά, με πιθανότητα χιονιού και σε χαμηλότερα υψόμετρα κατά τις πιο ψυχρές εισβολές.

  • Ασταθής καιρός: Εναλλαγή βροχών, καταιγίδων και σύντομων διαστημάτων ηλιοφάνειας, με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές ημέρας-νύχτας.

  • Δυναμικός Δεκέμβριος: Η δεύτερη μισή του μήνα αναμένεται ιδιαίτερα ενεργή, με συνεχείς μεταβολές θερμοκρασίας και φαινόμενα κακοκαιρίας.

vortice-polare-previsione-261125.jpg

Συνολικά, ο χειμώνας θα είναι μεταβλητός και ενεργός, με ψυχρές εισβολές και έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα είναι μόνιμα ακραία η κατάσταση.

Πηγή: IL Meteo

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιστορική δοξολογία στο Φανάρι - Το παρασκήνιο της Κοινής Διακήρυξη Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 30 Νοεμβρίου

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πλήρης αναδιαμόρφωση του δικαστικού συστήματος - Περιμένουν χρόνια για αποφάσεις

04:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Επτά νεκροί σε επίθεση ενόπλων

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ελεύθερες 12 γυναίκες που είχαν απαχθεί απο΄τζιχαντιστές

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από επιθέσεις ρωσικών drones

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

02:50ΕΛΛΑΔΑ

StolenMemory: η εργασία τριών σχολείων που εντόπισαν οικογένειες Ελλήνων θυμάτων των ναζί

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ούν: Η πολεμική μας αεροπορία έτοιμη να αποκρούσει κάθε πρόκληση

02:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAADE: Υποχρεωτική δήλωση IBAN για επιστροφές και επιδοτήσεις

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Βολές της υποψηφίας της Αριστεράς στην Ονδούρα κατά του Τραμπ

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεκίνησε ο αποκλεισμός του εναέριου χώρου της από τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ