Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα

Με την κακοκαιρία Adel να έχει αφήσει πίσω της καταστροφές, η χώρα θα παραμείνει σε «φθινοπωρινή διάθεση» για τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται από την Πέμπτη (04/12) η οποία θα έρθει από την Αφρική και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ για σήμερα

Για σήμερα Κυριακή η ΕΜΥ προβλέπει νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Δύσκολος Δεκέμβρης

Με την έλευση του φθινοπώρου, οι αρκτικές περιοχές δέχονται λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία και ψύχονται, προκαλώντας πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης έως και τη στρατόσφαιρα.

Η διαφορά πίεσης μεταξύ πολικών και υποτροπικών περιοχών δημιουργεί μια μεγάλη, ψυχρή δίνη αέρα γύρω από τον Βόρειο Πόλο: τον πολικό στρόβιλο.

Η συμπεριφορά του δεν είναι σταθερή. Όταν είναι ισχυρός και συμπαγής, το ψύχος παραμένει στον Βορρά και η Ελλάδα συνήθως βιώνει ήπιες χειμερινές συνθήκες. Όταν όμως εξασθενεί ή διασπάται, ψυχρές αέριες μάζες κατευθύνονται νοτιότερα, αυξάνοντας την πιθανότητα ψυχρών εισβολών και κακοκαιρίας σε όλη τη Μεσόγειο.

Τι να περιμένουμε στην Ελλάδα το χειμώνα 2025-2026

Οι τελευταίες ενδείξεις δείχνουν ότι ο πολικός στρόβιλος θα είναι πιθανότατα αδύναμος και διαταραγμένος κατά το πρώτο μέρος του χειμώνα, ιδιαίτερα τον Δεκέμβριο. Αυτό σημαίνει:

Ψυχρές εισβολές: Περίοδοι έντονου κρύου, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Χιονοπτώσεις: Στα ορεινά και ημιορεινά, με πιθανότητα χιονιού και σε χαμηλότερα υψόμετρα κατά τις πιο ψυχρές εισβολές.

Ασταθής καιρός: Εναλλαγή βροχών, καταιγίδων και σύντομων διαστημάτων ηλιοφάνειας, με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές ημέρας-νύχτας.

Δυναμικός Δεκέμβριος: Η δεύτερη μισή του μήνα αναμένεται ιδιαίτερα ενεργή, με συνεχείς μεταβολές θερμοκρασίας και φαινόμενα κακοκαιρίας.

Συνολικά, ο χειμώνας θα είναι μεταβλητός και ενεργός, με ψυχρές εισβολές και έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα είναι μόνιμα ακραία η κατάσταση.

Πηγή: IL Meteo

