Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Αντικρουόμενες προγνώσεις μετεωρολόγων

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου εμφανίζονται διχασμένες, με τους ειδικούς να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για την εξέλιξη του καιρού.

Ο Θοδωρής Κολυδάς «βλέπει» Δεκέμβρη από τα… παλιά με πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, ενώ, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι «δεν φαίνεται κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια μέχρι τις 15 Δεκέμβρη».

Ήπιο Σαββατοκύριακο και νοτιάδες την επόμενη εβδομάδα

Το δεδομένο είναι πως βρισκόμαστε στην τελική φάση της κακοκαιρίας Adel, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στο Αιγαίο και ιδιαίτερα το ανατολικό τμήμα του, από τη Θάσο και ανατολικότερα.

Μέχρι αργά το απόγευμα, αναμένονται έντονα φαινόμενα στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανές πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι.

Περιοχές όπως τα Τζουμέρκα και η Κέρκυρα παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν δημιουργήσει συνθήκες κορεσμού στο έδαφος και μειωμένη αντοχή στα πρανή.

Στην Αττική, ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η γενική τάση δείχνει σταδιακή βελτίωση, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Στην ανατολική Ελλάδα, αντίθετα, οι βροχές κρίνονται απαραίτητες για την ενίσχυση ταμιευτήρων και υδροδοτικών συστημάτων, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Παρ’ ότι έρχεται ο Δεκέμβριος, δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Χιονοπτώσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά στα πολύ ορεινά και υψηλά υψόμετρα, ενώ, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν σημαντική ψυχρή εισβολή, όπως επεσήμανε σήμερα (29/11).

