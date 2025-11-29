Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Αντικρουόμενες προγνώσεις μετεωρολόγων

Διαφορετικά σενάρια σχετικά με τον καιρό κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

Newsbomb

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Αντικρουόμενες προγνώσεις μετεωρολόγων
EUROKINISSI.
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μετεωρολογικές προγνώσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου εμφανίζονται διχασμένες, με τους ειδικούς να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για την εξέλιξη του καιρού.

Ο Θοδωρής Κολυδάς «βλέπει» Δεκέμβρη από τα… παλιά με πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, ενώ, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι «δεν φαίνεται κάποια σοβαρή ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια μέχρι τις 15 Δεκέμβρη».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Η δημοσίευση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

LIVE η πορεία της κακοκαιρίας μέσω WINDY:

Ήπιο Σαββατοκύριακο και νοτιάδες την επόμενη εβδομάδα

Το δεδομένο είναι πως βρισκόμαστε στην τελική φάση της κακοκαιρίας Adel, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται στο Αιγαίο και ιδιαίτερα το ανατολικό τμήμα του, από τη Θάσο και ανατολικότερα.

Μέχρι αργά το απόγευμα, αναμένονται έντονα φαινόμενα στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα Δωδεκάνησα, όπου είναι πιθανές πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι.

Περιοχές όπως τα Τζουμέρκα και η Κέρκυρα παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν δημιουργήσει συνθήκες κορεσμού στο έδαφος και μειωμένη αντοχή στα πρανή.

Στην Αττική, ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η γενική τάση δείχνει σταδιακή βελτίωση, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες. Στην ανατολική Ελλάδα, αντίθετα, οι βροχές κρίνονται απαραίτητες για την ενίσχυση ταμιευτήρων και υδροδοτικών συστημάτων, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη.

Παρ’ ότι έρχεται ο Δεκέμβριος, δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Χιονοπτώσεις θα περιοριστούν αποκλειστικά στα πολύ ορεινά και υψηλά υψόμετρα, ενώ, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν σημαντική ψυχρή εισβολή, όπως επεσήμανε σήμερα (29/11).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:19ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

21:09LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Συναισθηματικά τα ντέρμπι, πρέπει να είσαι έτοιμος μέχρι το τελευταίο λεπτό»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από τη χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρούμπιο, Γουίτκοφ, Κούσνερ θα συναντηθούν την Κυριακή με Ουκρανούς

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας είναι ζάμπλουτη - Τι κρύβεται πίσω από την «Εταιρεία»

20:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Amazon: Εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η ραγδαία ανάπτυξη του AI από την εταιρεία απειλεί τις θέσεις εργασίας και το κλίμα

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Νέα σκληρή επίθεση Ερντογάν στον Νετανιάχου: «Ο ηγέτης του Ισραήλ είναι δολοφόνος»

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Καζάνι» που βράζει η Παρτίζαν – Οπαδοί προσπάθησαν να εισβάλουν στην προπόνηση

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος, Sir Tom Stoppard σε ηλικία 88 ετών

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Καταστροφές σε Παναγία και Ποταμιά από τα νερά των χειμάρρων – Πλημμύρισε και εκκλησία

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου τον οδηγεί εκ του ασφαλούς

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια – Μία σύλληψη

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στη Μαύρη Θάλασσα: Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια τυλίγονται στις φλόγες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού - Τραυματίστηκε 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Καταστροφές σε Παναγία και Ποταμιά από τα νερά των χειμάρρων – Πλημμύρισε και εκκλησία

21:09LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

18:44ΕΛΛΑΔΑ

«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Καζάνι» που βράζει η Παρτίζαν – Οπαδοί προσπάθησαν να εισβάλουν στην προπόνηση

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την «τρελή» πορεία του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ