Όλα τα βλέμματα στο ΠΑΣΟΚ: Το καταστατικό, η «κομπίνα» Ανδρουλάκη και τα πολιτικά ρίσκα

Μπορεί η αρχή της εβδομάδας να μονοπωλήθηκε στον χώρο της κεντροαριστεράς από την παραίτηση Χαρίτση από την ηγεσία της ΝΕΑΡ, ωστόσο η εβδομάδα θα κλείσει με ΠΑΣΟΚ και το κρίσιμο Συνέδριό του που ξεκινά αύριο Παρασκευή στο γήπεδο Τάε Κβο Ντο.



Ενώ λοιπόν όλα έδειχναν ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει στο Συνέδριο με το βασικό θέμα των συνεργασιών να παραμένει άλυτο και «ναρκοθετημένο», φαίνεται ότι λίγο πριν το «σφύριγμα της λήξης» της προσυνεδριακής περιόδου, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί ένα τελευταίο εγχείρημα εύρεσης συναινετικής λύσης.

Η «χρυσή» διατύπωση για τις συνεργασίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση της ΠΓ που έγινε το απόγευμα της Τρίτης αποκάλυψε τη διατύπωση, εμπνεύσεως Σκανδαλίδη, η οποία θα προσπαθήσει να γεφυρώσει τις διαφορετικές φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη συνεργασία του με τη ΝΔ.



Στην ΠΓ ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε λοιπόν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η ήττα της ΝΔ και συνέχισε λέγοντας ότι «όπως λέει και το κείμενο -και θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα (σσ: Σκανδαλίδης) που το έγραψε με πολύ μεγάλη προσοχή και προσπάθεια- πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της.

Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί».



Η διατύπωση που αποκλείει κάθε συνεργασία με τη ΝΔ, ακόμη και σε περίπτωση αλλαγής ηγεσίας έχει διπλό στόχο:

Να βάλει τέλος στη σεναριολογία περί συγκυβέρνησης, η οποία φαίνεται πως στερούσε από το ΠΑΣΟΚ μια κρίσιμη μάζα απογοητευμένων από την κυβέρνηση ψηφοφόρων που διαπίστωναν μέχρι τώρα μια διγλωσσία στο συγκεκριμένο θέμα. Να εγκλωβίσει τον Χάρη Δούκα που εδώ και μήνες έχει προαναγγείλει ότι θα κατέβαζε ψήφισμα στο Συνέδριο που να δεσμεύει το κόμμα από οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ, κάτι που μέχρι τώρα ο κ. Ανδρουλάκης απέρριπτε.

Η «κομπίνα» της τελευταίας στιγμής, ουσιαστικά αφοπλίζει τον Χάρη Δούκα, καθώς το ψήφισμά του θα έχει μικρή πολιτική αξία εφόσον θα υπάρξει η παραπάνω πρόβλεψη. Μια υψηλή καταγραφή στήριξης στο ψήφισμα Δούκα θα είχε πολιτικό νόημα εάν αποτύπωνε μια θεμελιώδη πολιτική διαφωνία με την ηγεσία, ωστόσο πλέον φαίνεται να αποκτά λιγότερο διαιρετικά χαρακτηριστικά.



Από την άλλη όμως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παίρνει και ένα προσωπικό πολιτικό ρίσκο, η μεταστροφή του αυτή για το συγκεκριμένο ζήτημα να «διαβαστεί» ως «νίκη Δούκα» και ότι ο ίδιος τελικά ακολούθησε τη γραμμή του δημάρχου Αθηναίων. Ταυτόχρονα διακινδυνεύει να προκαλέσει τις αντιδράσεις άλλων στελεχών όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία όμως ειρήσθω εν παρόδω δε φαίνεται να διαφωνεί ιδιαίτερα με τη διατύπωση του Κώστα Σκανδαλίδη.



Πάντως, είναι βέβαιο ότι ακόμη και με την ενωτικού τύπου διατύπωση, όλες οι πλευρές, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα επιχειρήσουν να «τραβήξουν» την ανάγνωση της στρατηγικής του κόμματος προς τη δική τους εσωκομματική θεώρηση. Σε κάθε περίπτωση η τακτική που θα ακολουθήσει ο Χάρης Δούκας στο Συνέδριο δεν είναι ακόμη σαφής, καθώς το ψήφισμα για το οποίο έχει γίνει τόσος λόγος δεν αποκλείεται ακόμη και να μην κατατεθεί.

«Αγκάθι» το καταστατικό

Πάντως, το θέμα που φαίνεται να απασχολεί ακόμη περισσότερο είναι οι αλλαγές που πρότεινε στο καταστατικό η ηγετική ομάδα, χωρίς να τις έχει επικοινωνήσει στα μέλη του ΠΓ, γεγονός που, από μόνο του, προκάλεσε αντιδράσεις από Δούκα, Γερουλάνο, Διαμαντοπούλου



Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει να γίνεται τακτικό συνέδριο πριν τις εσωκομματικές εκλογές και οι υποψηφιότητες για την προεδρία, προκειμένου να κατατεθούν θα πρέπει υποστηρίζονται από το 15% ολόκληρου του Συνεδρίου.



Η πρόταση Ανδρουλάκη έχει στόχο να προλάβει αρνητικές καταστάσεις «διαττόντων αστέρων», όπως εκείνη του Στέφανου Κασσελάκη στον ΣΥΡΙΖΑ.



Και ενώ πολλοί θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στην αναγκαιότητα οι κομματικές διαδικασίες να αυτοπεριφρουρούνται από τέτοιες περιπτώσεις, η αλλαγή που προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προκαλεί αντιδράσεις εντός του ΠΓ. Σε πολιτικό επίπεδο, η αλλαγή κρίνεται ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο περιοριστική για την κατάθεση υποψηφιοτήτων, ιδιαίτερα από περιοχές της περιφέρειες όπου τα στελέχη δεν έχουν προβολή ισάξια με εκείνα των μεγάλων πόλεων, ενώ θα μπορούσε και ένας ισχυρός πρόεδρος να αποκλείσει δυνητικά κάποιον σοβαρό μελλοντικό διεκδικητή της θέσης του.



Σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση των άλλων στελεχών φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται από την ηγεσία με θετική διάθεση και ο Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζεται πρόθυμος να κάνει πίσω στις συγκεκριμένες αλλαγές προκειμένου να μην δυναμιτίσει το κλίμα πριν το Συνέδριο.

