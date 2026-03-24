Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή δε γίνεται με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο

Με μια διατύπωση που παίρνει θέση κατά των συνεργασιών με τη ΝΔ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε στη σημερινή συνεδρίαση της ΠΓ τον κεντρικό τόνο που θα έχει και η εισήγησή του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Όπως είπε, σε μια πιο σαφή διατύπωση σε σχέση με τις προηγούμενες και για την οποία ευχαρίστησε στην ομιλία του τον Κώστα Σκανδαλίδη, «πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει νίκη απέναντι στις ανισότητες, νίκη απέναντι στη διαφθορά, νίκη απέναντι στην αδιαφάνεια. Αυτό είναι το έργο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το έργο πρέπει να καταδικαστεί και να ηττηθεί».

«Το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό: Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, προοδευτική διακυβέρνηση και καλύτερες ημέρες με την εφαρμογή του κυβερνητικού μας σχεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά την εισήγησή του στην ΠΓ ο Νίκος Ανδουλάκης μίλησε επίσης για θέματα της επικαιρότητας, όπως η διεθνής συνθήκη με την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή, για την οποία τόνισε ότι σύμφωνα με την απόφαση του PES «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για την ειρήνευση στην περιοχή διότι οι οικονομικές, ανθρωπιστικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές. Και βέβαια ότι κανένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετάσχει σε αυτή την πολεμική σύρραξη».

Αναφέρθηκε επίσης στις παρακολουθήσεις τονίζοντας ότι πλέον «πρέπει να μιλήσουμε ωμά και ανοιχτά» και τόνισε ότι «δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό το διεφθαρμένο, κλειστό σύστημα εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου». Σχολίασε επίσης τις πρόσφατες δηλώσεις Πλεύρη και Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τους «ορφανά του Καρατζαφέρη» και κάνοντας λόγο για «γενιτσαρισμό» που είναι η «προμετωπίδα» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

